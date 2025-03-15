Mersin'de Tır Kazası: 2 Ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir tırın kaçış rampasından şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 01:10
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 01:10
Mersin'de Tır Kazası: 2 Ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir tırın kaçış rampasından şarampole yuvarlanması, trajik bir kazaya neden oldu. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Pozantı-Tarsus güzergahında seyir halinde olan M.A.M. yönetimindeki 35 HB 1145 plakalı tır, aniden Damlama bölgesi üzerindeki 4. kaçış rampasına yöneldi. Tır, rampada kontrolden çıkarak önündeki beton bariyeri aşarak şarampole yuvarlandı.

Kaza ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Kaza sonucunda, tır sürücüsü M.A.M. ile araçtaki yolcu R.M. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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