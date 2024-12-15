Mersin'de Trafik Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti, Bir Yaralı

Mersin Erdemli'de Trafik Kazası

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kazanın detaylarına göre, hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı olay, Tömük Mahallesi Menderes Caddesi'nde gerçekleşti.

Olayın Seyri

H.Y.'nin kullandığı 16 ARC 597 plakalı hafif ticari araç, Gökhan Karadağ (22) tarafından yönetilen 33 VMD 95 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle, sürücü Gökhan Karadağ ve motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Tarım (25) yol kenarına savruldu.

Yardım Ekiplerinin Müdahalesi

Olayın ardından 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Gökhan Karadağ ve Mehmet Tarım'ın hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Hafif ticari aracın sürücüsü H.Y. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler Morgda

Hayatını kaybeden Gökhan Karadağ ve Mehmet Tarım'ın cenazeleri, gerekli incelemelerin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan sürücü H.Y. de aynı hastanede tedavi altına alındı.