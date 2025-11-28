Mersin Erdemli'de Elektrikli Sobadan Çıkan Yangında 85 Yaşındaki Adam Öldü

Mersin Erdemli'de elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilen yangında 85 yaşındaki Galip Koç hayatını kaybetti; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 22:23
Olayın Detayları

Mersin'in Erdemli ilçesi Elvanlı Mahallesi 25. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evde çıkan yangında, eşi daha önce vefat etmiş ve tek başına yaşayan 85 yaşındaki Galip Koç hayatını kaybetti.

Müdahale ve İnceleme

Yangın, çevrede yakın bir yerleşim olmaması nedeniyle geç fark edildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin eve girmesiyle yaşlı adamın yangında yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bölgeye gelen savcı ve jandarma olay yeri ekipleri inceleme yaptı. İnceleme sonrasında yaşamını yitiren kişinin naaşı otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma

Yangının evdeki elektrikli sobadan çıktığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

