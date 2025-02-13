Mersin'in Gol Rekortmeni Bozyazı Belediyespor: Maçlar Şenlik Havasında Geçiyor

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yer alan Bozyazı Belediyespor, Mersin Süper Amatör Ligi B Grubu'nda göz kamaştıran bir performansa imza attı. Bu sezon rakip fileleri 115 kez havalandırarak gol rekoru kıran takım, iç saha maçlarını 2 bin kişilik taraftar desteğiyle oynuyor.

Bozyazı Belediyespor, ligdeki grubunu 55 puanla ikinci sırada tamamlayarak play-off'a adını yazdırdı. Takımın tribünleri, yaklaşık 27 bin nüfusa sahip Bozyazı ilçesinde, her maçta tamamen doluyor. Taraftarlar, maç atmosferini coşkuyla yaşarken, kulüp yöneticileri de onlara çeşitli ikramlarda bulunarak desteklerini pekiştiriyor.

Seyircilere İkram ve Hediye

İç saha müsabakalarında maç öncesi yapılan ikramlar, taraftarlar için adeta bir şenlik halini alıyor. Kulüp yöneticileri, stat girişini şenlik alanına dönüştürerek tantuni, sucuk, köfte ekmek, tavuklu pilav ve tatlı gibi lezzetler sunuyor. Ayrıca, karşılaşmaların devre arasında düzenlenen çekilişle imzalı forma ve futbol topu gibi hediyeler vererek taraftarları sevindiriyor.

Kaymakam Topsakaloğlu'ndan Destek Mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübe ilçe halkının büyük destek verdiğini belirterek; “İnşallah tarafımızın desteği ve kulüp başkanımızın gayretleriyle hak ettiği yeri bulacak.” dedi. Topsakaloğlu, sporun birleştirici gücünün Bozyazı tribünlerinde en güzel örneğiyle temsil edildiğini vurguladı.

Hedef Bölgesel Amatör Lig

Bozyazı Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Karip, sezon başında oluşturdukları iyi kadro sayesinde ilçe halkının takımla bütünleştiğini ifade etti. Karip, “Başarılı oldukça, insanlardaki sevinci gördükçe bunlara devam ettik.” diyerek, bu sezon elde edilen 100 golü aşma başarısını kutladı. Hedeflerinin, Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek olduğunu belirtti.

Maçlar Ailevi Bir Etkinlik Oluyor

Taraftarlar, maçları aileleriyle birlikte izleyerek sosyal bir etkinlik haline getiriyor. Zeynep Türkmen, “Her hafta takımızı desteklemek için çoluk çocuk maça geliyoruz. Çok eğlenceli bir hafta sonu oluyor.” derken, 60 yaşındaki Mustafa Çetin, “Her maçta tribünde oluyorum. Burada olmaktan zevk alıyorum.” şeklinde konuştu. 10 yaşındaki Zeynep Şimşek ise, statta dağıtılan hediyeleri çok sevdiğini ekledi.

Bozyazı Belediyespor'un maçları, takımın başarılarıyla birlikte tribünlerde oluşan sevgi dolu atmosferle devam ediyor. Taraftar desteğiyle yükselen bu şenlik havasında, sporun birleştirici gücü tüm ilçeyi sarmaya devam ediyor.

Mersin Süper Amatör Futbol Ligi B Grubu'nda rakip fileleri 115 kez havalandırarak gol rekoru kıran Bozyazı Belediyespor'un yöneticileri, iç saha maçlarında tribünleri dolduran taraftarlara ikramlarda bulunuyor, çekilişle forma ve futbol topu hediye ediyor. Yaklaşık 27 bin nüfuslu Bozyazı ilçesindeki takımın iç saha maçlarında, 2 bin seyirci kapasiteli Gürsel Kavun Şehir Stadı'nın tribünlerinin tamamı doluyor.

Mersin Süper Amatör Futbol Ligi B Grubu'nda rakip fileleri 115 kez havalandırarak gol rekoru kıran Bozyazı Belediyespor'un yöneticileri, iç saha maçlarında tribünleri dolduran taraftarlara ikramlarda bulunuyor, çekilişle forma ve futbol topu hediye ediyor. Yaklaşık 27 bin nüfuslu Bozyazı ilçesindeki takımın iç saha maçlarında, 2 bin seyirci kapasiteli Gürsel Kavun Şehir Stadı'nın tribünlerinin tamamı doluyor.