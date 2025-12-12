DOLAR
Mersin Meclisi'nde 20 Madde Görüşüldü: Tarımsal Destek, Silifke Açılışları ve 7. Mersin Maratonu

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık toplantısında 20 madde görüşüldü; tarımsal destek dağıtımları, Silifke toplu açılışları ve 7. Uluslararası Mersin Maratonu duyuruldu.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 17:16
Mersin Meclisi'nde 20 Madde Görüşüldü: Tarımsal Destek, Silifke Açılışları ve 7. Mersin Maratonu

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Toplantısında 20 Madde Görüşüldü

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2025 Yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşimi, Meclis Başkan Vekili Ali Uyan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda yapıldı. Komisyonlara havale edilen 18 madde ile birimlerden gelen 2 madde olmak üzere toplam 20 madde görüşüldü.

Tarımsal Destek Dağıtımları ve Toplu Açılışlar

Meclis Başkan Vekili Ali Uyan, toplantıda 13 Aralık Cumartesi günü Gülnar ve Silifke ilçelerinde gerçekleştirilecek tarımsal destek dağıtımları ile toplu açılışlarla ilgili bilgi verdi. Uyan, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak üretici ve yetiştiricilere yönelik desteklerin süreceğini belirterek, Gülnar’da ve Silifke, Erdemli, Gülnar, Mut ve Aydıncık ilçelerinde yaşayan üreticilere yönelik Süt Soğutma Tankı Dağıtım Töreni ile Gülnar için Mobil Güneş Paneli Dağıtım Töreni düzenleneceğini açıkladı.

Uyan, dağıtım töreninin yarın saat 11.00’da Gülnar Eski Otogarda gerçekleştirileceğini ve tüm halkın davetli olduğunu vurguladı.

Silifke’de yapılacak toplu açılışla ilgili olarak Uyan, “Sosyal Yaşam Merkezi Silifke Yerleşkesi, Aşhane ve Uzuncaburç Arkeoköy Toplu Açılış Töreni”nin yarın saat 14.30’da Silifke eski hal alanında gerçekleştirileceğini belirtti ve bu üç projenin Silifke ile Mersin için hayırlı olmasını diledi.

7. Uluslararası Mersin Maratonu'nda 2.156 Sporcu Koşacak

7. Uluslararası Mersin Maratonu hakkında bilgi veren Uyan, organizasyonun 14 Aralık Pazar günü start alacağını; 33 ülkeden ve 55 ilden toplam 2 bin 156 sporcunun katılacağını aktardı. Halk koşusu kayıtlarının Pazar gününe kadar devam ettiğini söyleyen Uyan, yarış programını şu şekilde açıkladı: 10K yarışı saat 09.00, 42K yarışı saat 10.00 ve Halk Koşusu saat 10.15 start alacak.

Uyan, Türkiye’nin en iyi maratonu unvanına sahip organizasyona tüm vatandaşları davet etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2025 Yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısı’nın 2. Birleşimi, ilgili maddelerin görüşülüp oylanmasının ardından sona erdi.

