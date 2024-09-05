Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Mescid-i Aksa'ya Yönelik Provokasyonlar, Dini Mercilerden Açıklama Geldi

Kudüs’teki dini merciler, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri provokasyon olarak tanımlayarak uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 20:10
Mescid-i Aksa'ya Yönelik Provokasyonlar, Dini Mercilerden Açıklama Geldi

Mescid-i Aksa'da Yaşanan İhlaller Hakkında Dini Mercilerden Açıklama

Doğu Kudüs'teki dini merciler, Mescid-i Aksa’ya yönelik gerçekleştirilen ihlalleri "her Müslüman için açık bir meydan okuma" olarak değerlendiriyor. Filistinlilerin topraklarını gasp eden fanatik Yahudilerin, Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği eylemler karşısında bir açıklama yapıldı.

İslami Vakıflar, Din İşleri ve Kutsal Mekanlar Meclisi, Yüksek İslam Konseyi, Filistin Fetva Kurumu, Kudüs Yargıçlar Mahkemesi ve İslami Vakıflar ve Mescid-i Aksa İşleri Daire Başkanlığı, ortak bir bildiri yayımlayarak Mescid-i Aksa'nın kutsallığının ihlal edildiğini belirtti.

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamada, yaşanan olayların durdurulması için başta İslam ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun sorumluluk alması gerektiği vurgulandı. Özellikle, İsrail güçlerinin fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği çeşitli Talmud ayinlerine göz yumması dikkat çekildi.

İslam ümmetine duyuru yapılarak, Hazreti Muhammed'in İsra ve Miraç olayının gerçekleştiği bu kutsal mekânın korunması için acil önlemler alınması çağrısı yapıldı. Müslümanlar, Mescid-i Aksa'nın yalnızca kendilerine ait kalması için burada namaz kılmaya ve Aksa’yı savunmaya davet edildi.

Olayların Gözlemlendiği Anlar

Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin Mescid-i Aksa'nın avlusunda gerçekleştirdiği ayinler, Haaretz gazetesinin muhabiri Nir Hasson tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, fanatik Yahudilerin Kubbetu's Sahra'ya doğru yerde yattıkları ve yüksek sesle ayinler yaptıkları gözlemlendi.

Öte yandan, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, önceki bir açıklamasında mevcut politikaların Yahudilerin, Mescid-i Aksa'da ibadet etmesine izin verdiği yönünde ifadelerde bulundu. Başbakan Binyamin Netanyahu, Mescid-i Aksa'nın statüsünde herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

6 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı En Az İlkokul Mezunu Memur Alımı İçin İlan Yayımladı! Hizmetli, Memur, Avukat....

Karayolları Genel Müdürlüğü Bu illerde KPSS'siz Memur Alım İlanını Az Önce Duyurdu: Şartlar, Kontenjanlar ve Başvuru Detayları

O Belediyeden Yüksek Maaşlı Kadın/Erken Memur Alımı İlanı: Şartlar ve Başvuru Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

PS Plus Eylül 2024 Oyunları Belli Oldu! 5 Bin TL Değerinde 3 Oyun Bedava: İşte Ücretsiz Verilecek Oyunlar

2023 Model Renault Otomobil İcradan Satılığa Çıkarıldı: İşte Fiyatı ve İhale Detayları

Memur olmak isteyene müjde! En az lise mezunu olana memurluk: KPSS’siz memur alımı başladı

BİM 6 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Televizyonlardan Elektrikli Bisikletlere, Kaçırılmayacak Fırsatlar

Emekliye %13.44 OVP Zammı Müjdesi! SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yeni Maaşları Hesaplandı

Askeri Birliklere 41 Memur Alımı: 2828 Sayılı Kanun Kapsamında KPSS'siz Alım Başladı! Aşçı, Tekniker, Hizmetli, Memur...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı En Az İlkokul Mezunu Memur Alımı İçin İlan Yayımladı! Hizmetli, Memur, Avukat....

6 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Epic Games Store'dan oyunseverleri çıldırtan haber! 2024'ün en çok oynanan iki oyunu ücretsiz oldu

Karayolları Genel Müdürlüğü Bu illerde KPSS'siz Memur Alım İlanını Az Önce Duyurdu: Şartlar, Kontenjanlar ve Başvuru Detayları

O Belediyeden Yüksek Maaşlı Kadın/Erken Memur Alımı İlanı: Şartlar ve Başvuru Detayları

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak