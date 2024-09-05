Mescid-i Aksa'ya Yönelik Provokasyonlar, Dini Mercilerden Açıklama Geldi

Mescid-i Aksa'da Yaşanan İhlaller Hakkında Dini Mercilerden Açıklama

Doğu Kudüs'teki dini merciler, Mescid-i Aksa’ya yönelik gerçekleştirilen ihlalleri "her Müslüman için açık bir meydan okuma" olarak değerlendiriyor. Filistinlilerin topraklarını gasp eden fanatik Yahudilerin, Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği eylemler karşısında bir açıklama yapıldı.

İslami Vakıflar, Din İşleri ve Kutsal Mekanlar Meclisi, Yüksek İslam Konseyi, Filistin Fetva Kurumu, Kudüs Yargıçlar Mahkemesi ve İslami Vakıflar ve Mescid-i Aksa İşleri Daire Başkanlığı, ortak bir bildiri yayımlayarak Mescid-i Aksa'nın kutsallığının ihlal edildiğini belirtti.

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamada, yaşanan olayların durdurulması için başta İslam ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun sorumluluk alması gerektiği vurgulandı. Özellikle, İsrail güçlerinin fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği çeşitli Talmud ayinlerine göz yumması dikkat çekildi.

İslam ümmetine duyuru yapılarak, Hazreti Muhammed'in İsra ve Miraç olayının gerçekleştiği bu kutsal mekânın korunması için acil önlemler alınması çağrısı yapıldı. Müslümanlar, Mescid-i Aksa'nın yalnızca kendilerine ait kalması için burada namaz kılmaya ve Aksa’yı savunmaya davet edildi.

Olayların Gözlemlendiği Anlar

Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin Mescid-i Aksa'nın avlusunda gerçekleştirdiği ayinler, Haaretz gazetesinin muhabiri Nir Hasson tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, fanatik Yahudilerin Kubbetu's Sahra'ya doğru yerde yattıkları ve yüksek sesle ayinler yaptıkları gözlemlendi.

Öte yandan, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, önceki bir açıklamasında mevcut politikaların Yahudilerin, Mescid-i Aksa'da ibadet etmesine izin verdiği yönünde ifadelerde bulundu. Başbakan Binyamin Netanyahu, Mescid-i Aksa'nın statüsünde herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti.