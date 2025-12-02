Mesut Özil: Telefonumda en ünlüsü Sayın Cumhurbaşkanım

Mesut Özil, AK Parti MKYK üyeliğiyle katıldığı Kütüphane Sohbetleri'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefon rehberindeki en ünlü isim olarak gösterdi; aile, kariyer ve projelerini anlattı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 15:09
Kütüphane Sohbetleri'nde aile, kariyer ve projeler

Eski futbolcu ve AK Parti MKYK üyesi Mesut Özil, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı'nın AK Parti Kongre Merkezi'ndeki kütüphanede başlattığı "Kütüphane Sohbetleri" programının üçüncü konuğu oldu.

Almanya'da doğup büyüdüğünü hatırlatan Özil, aile bağlarının önemine vurgu yaparak, "Biz gurbetçi olarak bir bölgede yaşadığımız için daha çok birbirimize destek çıkmamız amacıyla işte bu aile yapısını koruduk, kültürümüzü koruduk, birbirimize saygı, sevgiyle baktık. Öyle yaşadık" dedi. Özil, aile kurmanın ve baba olmanın önemini hayatının en büyük derslerinden biri olarak nitelendirdi.

Genç yaşta futbola ilgi duyduğunu, Türk kahvehanelerinde Süper Lig maçlarını takip ettiğini ve Zinedine Zidane'ı örnek aldığını anlattı: "Futbol seyrettiğimde Zinedine Zidane’ı çok beğeniyordum. Çünkü çok rahat oynuyordu. Hiç baskı yoktu, top kaybetmiyordu. Ben dedim ki inşallah bir gün ben de böyle güzel oynarım."

Telefon rehberindeki en ünlü ismin kim olduğu sorulduğunda Özil net konuştu: "Benim telefonumda en ünlüsü Sayın Cumhurbaşkanım (Recep Tayyip Erdoğan). Gerisi yalan."

Milli takım tercihi ve kariyer değerlendirmesi

Türkiye Milli Takımı'nda oynamamasıyla ilgili birçok konuşma yapıldığını belirten Özil, süreci şu sözlerle özetledi: "Maalesef benimle alakalı çok kişi Türkiye’de bu konuyla alakalı konuşmalarını yaptı. Ben şöyle diyeyim, olan oldu. Allah nasip etti, Almanya ile Dünya Kupasını kazandım. Ama böyle geriye baktığımda da Türkiye Milli Takımında da oynasaydım nerelere gelirdim? Ne hissiyatlar yaşardım? Bunu açıkçası kendim de çok düşündüm. Ama zamanı geri çeviremediğim için olan oldu, biten bitti."

Gündeme gelen tartışmalara son noktayı koyan Özil, "futbol kariyerim bitmiş, kavga edesim yok" ifadesini kullandı.

Gelecek planları: Akademi ve sosyal sorumluluk

Teknik direktör olarak futbola dönme planı olmadığını söyleyen Özil, "Şu an profesyonel hayata ve hatta futbola dönme gibi bir gayem yok. Dediğim gibi ben daha yeni MKYK üyesi oldum. Bu alanda da çok keyif alıyorum." dedi. İstanbul'da başlattığı bir projeden söz ederek, 11-18 yaş arasındaki gençlere yönelik bir futbol akademisi kuracağını ve inşaatının devam ettiğini belirtti.

İnsani krizlere dair duruşu

Gazze'deki insani kriz sonrasında Almanya'daki bazı futbolcuların paylaşımları nedeniyle dışlandığını ifade eden Özil, inancının sesini duyurmaktan alıkoymadığını vurguladı: "Ben bu Gazze’den dolayı değil de Uygur Türkleri ya da dünyanın her yerinde zulüm oluyordu. Her zaman sesimi duyurmaya çalıştım Mesut olarak. Bazen hedeflerime ulaşabildim, sesimi duyurabildim. Bazen olmadı, gücüm yetmedi. Önemli olan burada insanlık görevimizi yapmamız."

Özil, genç nesillere dair ümitli olduğunu belirterek, "İnşallah bizler güçlü oluruz da bizim yaşadığımız bu aciz durumu inşallah yeni nesiller yaşamaz. Türkiye’yi inşallah daha güzel yerlere taşırlar" diye konuştu.

