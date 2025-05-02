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Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Meteoroloji, 16 il için sarı alarm vererek kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 10:32
Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Hava Felaketleri Kapıda: Mayıs ayının gelmesine rağmen havaların bir türlü ısınmaması, Türkiye genelinde olumsuz hava olaylarını da beraberinde getiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel bir açıklama yaparak 16 ilde “sarı alarm” durumunun geçerli olduğunu duyurdu.

Yağış ve Fırtına Uyarısı: 2 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanan raporlara göre, Marmara'nın doğu kesimlerinden başlayarak, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Özellikle Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerde de öğle saatlerinden itibaren bu yağışların görülmesi muhtemel. Vatandaşların ani yağmur geçişlerine karşı dikkatli olmasında fayda var.

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Kuvvetli Rüzgar: Meteoroloji'nin uyarıları arasında rüzgar ve fırtına tehlikesi de bulunuyor. Marmara bölgesinin batı kesimlerinde rüzgarın 40-60 kilometre hıza ulaşması beklenirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde ise fırtına esmesi öngörülüyor. Güney ve güneydoğu yönlerden saatte 50 ila 80 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgar, bu bölgelerde etkili olacak.

Toz Taşınımı: Bir diğer kaygı ise toz taşınımı. Özellikle Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, havada asılı kalan ince toz parçacıkları görüş mesafesini ciddi anlamda azaltabilir.

Sarı Alarm Verilen 16 İl: Meteoroloji, sarı kodla uyarı verilen illeri şu şekilde sıraladı: Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Şanlıurfa, Muş, Van, Batman, Mardin, Şırnak, Siirt, Hakkari ve Bitlis. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

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Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

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