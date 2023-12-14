Meteoroloji'den soğuk ve kar uyarısı: Hafta sonu sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu yurdun büyük bölümünde sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği ve kuzeybatı kesimlerden başlayarak kar yağışının etkili olacağı uyarısında bulundu. 10 Aralık 2023 tarihli hava tahmin raporuna göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların Cumartesi gününden itibaren 10 ila 15 derece arasında azalacağı ve kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına ineceği belirtildi. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları ve ilgilileri tedbirli olmaya çağırdı.





Hafta sonu yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava hakim olacak. Kar yağışı kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurdun iç ve doğu kesimlerine kadar yayılacak. Sıcaklıklar 10 ila 15 derece arasında düşecek. Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgar için uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu yurdun büyük bölümünde sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği ve kuzeybatı kesimlerden başlayarak kar yağışının etkili olacağı uyarısında bulundu. 10 Aralık 2023 tarihli hava tahmin raporuna göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların Cumartesi gününden itibaren 10 ila 15 derece arasında azalacağı ve kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına ineceği belirtildi. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları ve ilgilileri tedbirli olmaya çağırdı.





Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların gece saatlerinden itibaren Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarılar var.

Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege’de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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