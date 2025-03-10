MHP'li Kılıç: İstihdam Esaslı Teşvik Politikası Zorunlu

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, uzun süreli işsizler, gençler, kadınlar ve dezavantajlı grupların istihdamını özendirmek için istihdam esaslı teşvik politikası uygulanması gerektiğini vurguladı.

Kılıç, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ile birlikte Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadınların eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesinin bir simgesi olarak kutlandığını hatırlattı.

Kadınların, eşit haklar için tarih boyunca büyük mücadele verdiğini ve bu mücadelenin devam ettiğini belirten Kılıç, “Bizler, kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi hayatta daha fazla yer alması için sorumluluk almalıyız.” ifadelerini kullandı.

Aile Yılı ve Kadının Rolü

Kılıç, 2025'in Aile Yılı olarak ilan edilmesini, toplumun temel taşı olan ailenin güçlendirilmesi için önemli bir adım olarak değerlendirdi. “Ailenin, bireylerin güven içinde yetişmesini sağlayan en önemli kurum olduğu ve kadınların bu yapının temel direği işlevini üstlendiği unutulmamalıdır.” diye ekledi.

Kılıç, kadınların iş ve aile hayatını uyum içinde sürdürebilmeleri için gerekli politikaların ve destek mekanizmalarının artırılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Ayrıca, kadın milletvekillerinin sayısının artırılmasının kadın temsili açısından önemine değindi.

Kadının Güçlendirilmesi ve Şiddetle Mücadele

Kılıç, kadınların eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almasının, toplumsal hoşgörü ve barışı sağlayacağını ifade etti. “Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın sona erdiği bir dünya, herkesin ortak hedefi olmalıdır.” dedi.

Adana Milletvekili Ersoy, Türk kadınının tarih boyunca önemli roller üstlendiğini ve MHP'nin kadınların güvenli bir geleceğe sahip olması için mücadeleye devam edeceğini belirtti.