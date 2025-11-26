MHP'li Yalçın: Terörsüz Türkiye Hedefinde Kararlılık — Tekirdağ İl Binası Açıldı

MHP'li Yalçın: Terörsüz Türkiye Hedefinde Kararlılık

Açılış töreni ve buluşma

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın, MHP Tekirdağ İl Başkanlığı Binasının resmi açılışı için kente gelerek partililerle bir araya geldi. Tören, Kuran-ı Kerîm tilavetiyle başlayıp saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sürdü.

Süreç değerlendirmesi: Terörsüz Türkiye

Yalçın, Türkiye'nin en önemli gündem maddesinin Terörsüz Türkiye olduğunu belirterek MHP'nin bu konuda öncü rol üstlendiğini ve Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ile birlikte önemli yol alındığını söyledi. Sürecin 2024 yılı ekim ayı başından itibaren başladığını ve gelinen noktada ümitvar olduklarını ifade etti.

Projede devlet aklının bulunmasına vurgu yapan Yalçın, Terörsüz Türkiye anlayışının temelinde devlet aklının yattığını belirtti ve Cumhurbaşkanı tarafından konunun kesin ifadelerle bir devlet projesi haline getirildiğini kaydetti. Son gelişmelerle birlikte bu hedefin gerçekleştirilmesine dair ümidin arttığını dile getirdi.

Muhalefete davet ve kararlılık mesajı

Yalçın, sürece katkı sunmayan muhalefet partilerini bu konuda sorumluluk almaya davet ederek, muhalefetin konuyu ciddiye almamasının Türk siyasetinin geleceği açısından sakıncalı olduğunu söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin, lideri ve teşkilatıyla birlikte projenin sonuna kadar takipçisi olacağını vurguladı.

Kürsü konuşmaları ve kapanış

Açılış konuşmalarının ardından il binasının resmi açılışı için kurdele kesim töreni yapıldı. Programa Prof. Dr. Edip Semih Yalçın, İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin, MYK üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Tören sonrası Yalçın, teşkilat mensuplarıyla kısa sohbet etti ve kara yolu ile Tekirdağ'dan ayrıldı.

