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MHP lider Bahçeli kürsüde muhalefete yüklendi: “Bu terazi o sikleti çekmez”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup toplantısından konuştu. Bahçeli’nin hedefinde ana muhalefet partisi CHP ve DEM Parti yer aldı.

Yayın Tarihi: 04.06.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 11:36
MHP lider Bahçeli kürsüde muhalefete yüklendi: “Bu terazi o sikleti çekmez”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bu haftaki Meclis grup toplantısında bazı açıklamalarda bulundu. Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel’i ve DEM Parti’yi hedef alarak konuştu.

Bahçeli’nin konuşmasından öne çıkan başlıklar ise şu şekilde:

“Yumuşayarak hangi karara varmak istiyorsunuz?”

“MHP’yi terörle ilişkilendirmeye kalkmak, yumuşuma pozları vermekte olan şahsın edepsiz beyanıdır. CHP’nin başkanı terörist görmek istiyorsa yanında vazo gibi tuttuğu DEM’e baksın. Bize üslup konusunda uyarı yapan önce kendi ağzını yıkasın. Yumuşama kisvesi altında, lafla peynir gemisi yürütmeye çalışan yaptıkları da yapacakları da ele alınmalıdır. Siz yumuşayarak hangi karara varmayı hedefliyorsunuz? Şehitlerimize nasıl ihanet edeceğinize mi? DEM’e övgü yağdıranlara soruyorum.”

“O eli kırıp atarız”

“CHP’nin yolu yol değil. Sözleri itibarlı değil. Kendisi kalkıp her şeyi yapsın sonra da normalleşmeden bahsetsin. Bu terazi o sikleti çekmez. Biz yanağımıza tok atana diğerini dönmeyiz. Ya aynı şekilde cevap veririz ya da o eli kırıp atarız.”

“Terörist belediye başkanı istemiyoruz”

“Hamdolsun ki Hakkari Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı ve gözaltına alındı. Bu teröristin seçimde aday gösterilmesi demokrasimize hakaret etmektir. İçişleri Bakanlığımız da devreye girmiştir. Biz terörist belediye başkanı ya da milletvekili istemeyiz. ‘Kayyuma karşıyız’ diyenlerin terör örgütüne açık bir şekilde hizmet ettiği bellidir. Türkiye muz cumhuriyet değildir.”

“Herkesle hesaplaşacağız”

“Yargıya intikal etmiş olan bir cinayet davasında, Ülkü Ocakları’nın suçlanması tesadüf değil. Bizim verilemeyecek hesabımız yok. Herkesle hesaplaşacağız ama helalleşmeyeceğiz. Sessiz kalmamız, ülkücülerin katillerini unuttuğumuz anlamına gelmiyor.”

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