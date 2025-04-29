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MİA Başkanı Prof. Dr. Talha Köse: 'Türkiye, Suriye'nin Geleceğinde Temel Aktör Olacak'

MİA Başkanı Köse, Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunun Türkiye için öncelikli olduğunu vurguladı ve Türkiye'nin rolünü değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 16:11
MİA Başkanı Prof. Dr. Talha Köse: 'Türkiye, Suriye'nin Geleceğinde Temel Aktör Olacak'

Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, "Bölgesel Barış ve İstikrar Bağlamında Suriye" panelinde yaptığı konuşmada, Suriye'nin toprak bütünlüğünün Türkiye için öncelikli bir konu olduğunu belirtti. Köse, Suriye'nin uluslararası aktörlerin vekalet savaşları alanı haline gelmesinin Türkiye'nin temel sorunlarından biri olduğunu ifade etti.

Panel, MİA tarafından düzenlenerek, 8 Aralık 2024'te kurulan yeni idarenin Türkiye açısından güvenlik sektöründeki kaygıları ve gelişmelerin ele alınmasının amaçlandığı bir etkinlikti.

Köse, Suriye'nin tarihsel sürekliliğinin kabul edilmesinin ve üniter devlet yapısının iç ve dış tehditlere karşı korunmasının önemine vurgu yaptı. Öte yandan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün önünde bazı engeller olduğuna dikkat çekti ve İsrail'in güneyde yürüttüğü saldırgan eylemleri ile PKK terör örgütünün uzantısı SDG'nin oluşturduğu tehditleri sıraladı.

Son 15 yılda Suriye krizinin Türkiye açısından yarattığı çok boyutlu sonuçlara işaret eden Köse, bu sürecin Türkiye'nin bölgesel direncini artırdığına dikkat çekti. Suriye merkezli gelişmelerin yalnızca güvenlik boyutlarıyla değil, aynı zamanda etnik ve mezhepsel çatışmalar ile büyük güç mücadeleleri üzerinden Türkiye'yi doğrudan etkilediğini ifade etti.

Yaşanan zorluklara rağmen Türkiye'nin önemli tecrübe birikimi kazandığını dile getiren Köse, "Türkiye artık temel aktörlerden biri oldu; istikrarlaştırıcı ya da müttefik olarak değeri artan ülkelerden birine dönüştü," şeklinde konuştu. Bu kazanımın, Türkiye'nin uluslararası sistemdeki konumunun yeniden tanımlanması açısından da anlamlı olduğunu ekledi.

Prof. Dr. Köse, Suriye krizine dair devam eden güvenlik risklerine dikkat çekerek, İsrail'in ve diğer aktörlerin Suriye topraklarına yönelik saldırılarının sürdüğünü hatırlattı. Bu durumun, ülkenin istikrar oluşturma sürecinin önündeki en büyük sorunlardan biri olduğunu ifade etti.

Siyasi sistemin henüz oturmadığını belirten Köse, "Suriye'nin toprak bütünlüğü tam olarak sağlanmadığı için Türkiye açısından bir sıkıntı devam ediyor," dedi. Türkiye'nin bu süreçteki pozisyonunun önemli olduğuna değindi.

Köse, Türkiye'nin yalnızca sınır ötesi güvenlik sağlamakla kalmayıp, insani yardım ve diplomasi alanında da öncü rol üstlendiğini vurguladı. Türkiye'nin Suriye'nin geleceğini şekillendirme noktasında önemli bir aktör olmaya devam edeceğini ifade etti.

Panelin moderatörlüğünü MİA Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yenal Göksun üstlenirken, MİA Güvenlik Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Alptekin ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Mercan da konuşmacı olarak etkinlikte yer aldı.

Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkanı Prof. Dr. Talha Köse (fotoğrafta), Suriye'de 8 Aralık...

Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkanı Prof. Dr. Talha Köse (fotoğrafta), Suriye'de 8 Aralık 2024'te kurulan yeni idare ve Türkiye açısından güvenlik sektöründeki kaygıları ve gelişmeleri ele almak amacıyla MİA tarafından düzenlenen "Bölgesel Barış ve İstikrar Bağlamında Suriye" başlıklı panele katılarak konuşma yaptı.

Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkanı Prof. Dr. Talha Köse (fotoğrafta), Suriye'de 8 Aralık...

Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkanı Prof. Dr. Talha Köse (fotoğrafta), Suriye'de 8 Aralık 2024'te kurulan yeni idare ve Türkiye açısından güvenlik sektöründeki kaygıları ve gelişmeleri ele almak amacıyla MİA tarafından düzenlenen "Bölgesel Barış ve İstikrar Bağlamında Suriye" başlıklı panele katılarak konuşma yaptı.

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