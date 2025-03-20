Miçotakis, Cenevre Toplantısından Memnuniyet Duyuyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cenevre'de 17-19 Mart tarihleri arasında gerçekleşen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantının sonuçlarına yönelik memnuniyetini dile getirdi.

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'ne katılan Miçotakis, gazetecilere yaptığı açıklamalarda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de zirveye katılacağını belirtti ve "Bu vesileyle, Cenevre'deki beşli toplantının sonuçlarından duyduğum memnuniyeti dile getirmek isterim." ifadelerini kullandı.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) adanın birleşmesine yönelik müzakere sürecinin canlı tutulması konusundaki niyetlerini vurgulayan Miçotakis, "BM Genel Sekreterinin, yaz aylarında yapılacak bir sonraki toplantı öncesinde sürecin sürdürülebilirliğini sağlamak için özel temsilci atama kararını son derece olumlu buluyorum." dedi.

Ayrıca, Miçotakis, AB üyesi ülkelerin savunma harcamalarına esneklik getirilmesi önerisini desteklediklerini vurgulayarak, düzensiz göç konusunda da iltica hakkı olmayan kişilerin ülkelerine geri dönmeleri gerektiğini tekrarladı.