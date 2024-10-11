Milletvekili Açıkkapı'dan Sosyal Medya Düzenlemeleri Üzerine Önemli Açıklamalar

AK Parti'li Açıkkapı'dan Sosyal Medya Platformlarına Yönelik Değerlendirmeler

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, sosyal medya platformlarına ilişkin alınan önlemleri ve geleceğe yönelik planları kamuoyuyla paylaştı. Açıkkapı, evlatların güvenliği ve toplumun ahlaki değerlerinin korunması adına bu platformlara yönelik taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Önemli Mesajlar

Açıkkapı, yaptığı basın toplantısında, “Hangi platformda olursa olsun, evlatlarımızın zehirlenmesine ve ahlakımızın yok edilmesine asla izin vermeyeceğiz,” diyerek endişelerini dile getirdi. Özellikle bazı muhalefet temsilcilerinin eleştirilerine de cevap veren Açıkkapı, “Söz konusu çocuklarımız olduğunda, siyaseti bir kenara bırakma zamanı,” şeklinde konuştu.

Sosyal Medya Üzerindeki Denetim ve Çalışmalar

Açıkkapı, Roblox platformunun, çocuklar üzerinde LGBT propagandası ve satanizm etkisi sebebiyle yasaklandığını belirtti. Ayrıca, Discord uygulaması üzerinden çocukların istismar edilen birçok olaya dair erişim kısıtlaması getirildiğini ifade etti.

Diğer bir önemli nokta ise TikTok platformu ile ilgili şikayetlerin yetkili mercilerce incelendiği ve yasadışı içeriklerin tespit edilmesi durumunda bu platformun da kapatılabileceği yönündeki açıklamaları oldu.

Birlik ve Beraberlik Çağrısı

Açıkkapı, sosyal medya üzerine yapılan eleştirilerin mantık çerçevesinde yapılması gerektiğini ifade ederek, 8 yaşındaki çocuklara yönelik her türlü yanlış propagandanın serbest hale getirilmesini kabul edilemez bulduğunu belirtti. “Bu konuda tüm sosyal medyalarımıza sesleniyoruz, evlatlarımızın güvenliği her şeyin önünde geliyor,” dedi.

Elazığ'daki Yeniden Yapılanma Süreci

Ayrıca, 2020 ve 2023 yıllarında yaşanan depremlerin Elazığ'da yarattığı tahribat sonrası yürütülen yenilenme sürecinin detaylarına da değinen Açıkkapı, eğitimden altyapı iyileştirmelerine kadar birçok alanda gelişim sağlandığını ifade etti.