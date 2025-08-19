Milli Dayanışma Komisyonu Toplandı: 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu TBMM'de toplandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği temsilcileri katıldı. Toplantının odağında 'Terörsüz Türkiye' hedefi ve şehit aileleri ile gazilerin sürece dahil edilmesi vardı.

Mustafa Işık: 'Siyasi hesaplar milli çıkarların önüne geçmemeli'

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, hem dernek başkanı hem de gazi sıfatıyla komisyonda konuştu. Sürecin hızlanması ve siyasilerin açıklamaları sonrası bazı şehit aileleri ve gazilerin sert eylemlere yönelmek istediğini belirten Işık, 'Şehit tabutlarını siyasi partilerin önüne bırakmak isteyen şehit aileleri, madalyalarını ve protezlerini iade etmek isteyen gaziler vardı. Bir çaba göstererek ortamı ılımlı hale getirdik.' dedi.

Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun'daki sözlerini güvence olarak gördüklerini ifade ederek, 'Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için devletimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza güvenerek sürecin olgunlaşmasını bekledik.' diye konuştu. Ayrıca geçen hafta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı öncülüğünde yapılan görüşmede şehit aileleri ve gazilerin endişelerini ilettiklerini söyledi.

Işık, dil kullanımındaki hataların toplumsal kırılmalara yol açtığını belirterek, 'Bu mücadele hiçbir zaman etnik gruplar arasında değil, devletimiz ile eli kanlı bir terör örgütü arasındaydı.' vurgusunu yaptı. PKK'nın sadece liderinin silah bırakmasının yeterli olmayacağını; uzantılarının da silah bırakması gerektiğini ifade etti.

Şehit yakınları ve gazilerin komisyona daimi temsil edilmesini talep eden Işık, 'Bir gün değil, tüm komisyon görüşmelerinde yer almak, karar sürecinde bulunmak istiyoruz.' dedi. Cumhurbaşkanının mektubundan alıntı yaparak devletin teminatına atıfta bulundu ve terör ile mücadelede kırmızı çizgilerin korunmasının önemini yineledi.

Lokman Aylar: 'Terörle mücadele 85 milyonun ortak davası olmalı'

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, terörle mücadelenin sadece asker ve polisin sorunu olmadığını, tüm toplumun seferber olması gerektiğini belirtti. 'Terör tüm Türkiye'yi hedef almaktadır. Terör ile sadece dağlarda değil, şehirlerde, sosyal medyada, okullarda hatta zihinlerimizde mücadele edilmelidir.' dedi.

Aylar, 'Terörsüz Türkiye' sürecini desteklediklerini; eline silah alanların yargı karşısına çıkması gerektiğini vurguladı. Ancak kandırılmış, dağa kaçırılmış gençlerin rehabilite edilmesinde sakınca görmediklerini belirtti ve 'Genel af, terör örgütü elebaşının serbest bırakılması gibi talepler asla kabul edilemez.' diye konuştu.

Kişisel olarak 1996'da Hakkari Çukurca'da yaralandığını, bir böbrek ve bir gözünü kaybettiğini aktaran Aylar, sürece tam destek verdiklerini söyledi: 'Terörsüz Türkiye bizim idealimizdir.'

Bilge Gürs: 'Terörsüz Türkiye hepimizin ortak arzusu'

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, 15 Temmuz gecesinde babasını ve eşini şehit verdiğini ve iki kız kardeşinin gazi olduğunu hatırlatarak, 'Terörsüz Türkiye, hepimizin ortak arzusu ve en büyük idealidir.' dedi. Gürs, terörün dış aktörlerin maşası olduğunu, başarırsa devletin bölüneceğini ve ezanın susacağını vurguladı.

Abdurrahman Yılmaz: Yasal düzenlemeler şehit ailelerini rencide etmemeli

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Abdurrahman Yılmaz, PKK'nın fesih kararının ve silah bırakma niyetinin önemli olduğunu belirtti. 'Terörsüz Türkiye hedefi, sağduyulu stratejik ve tavizsiz bir şekilde gerçeğe dönüşmelidir.' dedi.

Yılmaz, çözümde toplumsal dayanışma, güçlü istihbarat, askeri caydırıcılık ve siyasi kararlılık gerektiğini belirterek, komisyonun dış gelişmeleri dikkate alarak suiistimal risklerini gözetip gerekli yasal düzenlemeleri hızla yapmasının elzem olduğunu ifade etti. Ancak yasal düzenlemeler yapılırken şehit aileleri ve gazilerin rencide edilecek tutumlardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Beyazıt Yumuk: Süreç barışa dönük geri dönülemez bir adım

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, PKK mensuplarının 11 Temmuz'da silahlarını yaktığı görüntülerin dünya çapında izlendiğini belirterek, 'Temsili silah bırakma ya da yakma eylemleri barış inşa süreçlerinin en güçlü adımıdır.' dedi. Devletin silah bırakmayı şart koşmasının sürece ilk başarıyı getirdiğini ifade etti.

Yumuk, sürecin olgunlukla izlenmesi gerektiğini, provokatörlerin süreci baltalamak isteyebileceğini söyledi. Kırmızı çizgilerinin şehitlerin ruhunun incinmemesi, gazilerin gururunun kırılmaması olduğunu belirtti ve teröre hizmet etmiş kişilerin Türk Ceza Kanunu'na göre cezalarını çekip topluma kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca PKK lider kadrosunun toplum hayatına katılmasının engellenmesini ve cezalarını çekmelerini talep etti.

Toplantıda öne çıkan ortak noktalar; Terörsüz Türkiye hedefine destek, şehit aileleri ve gazilerin sürece daimi temsil talebi, siyasi hesapların milli çıkarların önüne geçmemesi gerektiği ve PKK'nın tüm unsurlarının silah bırakmasının şart olduğuydu.

