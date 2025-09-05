Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Aile Yılı' İlanıyla Okullarda Aile Temalı Etkinlikler Artacak
Bakan Tekin, eğitim kurumlarında aile odaklı etkinlik çağrısı yaptı
Milli Eğitim Bakanı Tekin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımızın 'Aile yılı' ilanının eğitim politikalarına yansımaları konusunda okul yönetimleri ve öğretmenlere çağrı yöneltti.
"Cumhurbaşkanımızın bu yılı 'Aile yılı' ilan etmesi sebebiyle öğretmen, idareci arkadaşlarımızdan aile temalı etkinliklerin yoğunlaşmasını istiyoruz."
Bakanın bu çağrısı, okullarda aile-odaklı programların artırılması ve ebeveynlerle işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik adımların hızlandırılmasını hedefliyor.