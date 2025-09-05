DOLAR
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Aile Yılı' İlanıyla Okullarda Aile Temalı Etkinlikler Artacak

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı'nın 'Aile yılı' ilanı üzerine öğretmen ve idarecilerden aile temalı etkinlikleri yoğunlaştırmalarını istedi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 10:41
Bakan Tekin, eğitim kurumlarında aile odaklı etkinlik çağrısı yaptı

Milli Eğitim Bakanı Tekin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımızın 'Aile yılı' ilanının eğitim politikalarına yansımaları konusunda okul yönetimleri ve öğretmenlere çağrı yöneltti.

"Cumhurbaşkanımızın bu yılı 'Aile yılı' ilan etmesi sebebiyle öğretmen, idareci arkadaşlarımızdan aile temalı etkinliklerin yoğunlaşmasını istiyoruz."

Bakanın bu çağrısı, okullarda aile-odaklı programların artırılması ve ebeveynlerle işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik adımların hızlandırılmasını hedefliyor.

