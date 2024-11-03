Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum Kongresinde Vizyonunu Açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da Önemli Mesajlar Verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'un İspir ilçesinde düzenlenen "İspir 8. Olağan İlçe Kongresi"nde konuştu. Kongre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülü mesajıyla açıldı.

Önemli Seçim Dönemine Vurgu

Konuşmasında, 3 Kasım 2002 tarihinin yıldönümüne dikkat çeken Tekin, bu tarihten bu yana yaklaşık 20 seçim yapıldığını belirtti. "Türkiye'de 2002 öncesi ve sonrası dönemleri, milattan önce ile milattan sonra olarak kıyaslayabilirim," dedi.

Ekonomik Gelişmeler ve Sağlık Turizmi

Tekin, Türkiye’nin önemli ekonomik kaynaklarının başında gelen sağlık turizmine vurgu yaparken, dünyanın farklı ülkelerinden birçok kişinin Türkiye’ye tedavi için geldiğini ifade etti. "Bu bahsedilen gelişmeler 3 Kasım 2002 ile bu gün arasında gerçekleşti. Biz durmak yok, devam edeceğiz," dedi.

Eleştiriler ve Geçmişten Alıntılar

Tekin, muhalefetin eleştirilerine de değinerek, tarihsel bağlamda Atatürk’ün dönemi ile şu an arasında bir ilişki kurdu. "Atatürk ile ilgili yasaklamaların olduğu tek dönem 1938-1950 yılları arasındadır," diyerek bu dönemdeki uygulamalara hayret ettiğini ifade etti.

Milli Eğitim Vizyonu

Eleştiriler üzerine Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın ana görevi bu toplumun değerlerine sahip gençler yetiştirmektir," açıklamasında bulundu. Ayrıca şu an Türkiye'de başörtülü birçok hakim, savcı ve akademisyen bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Gelecek Vizyonu ve Birlik Mesajı

Tekin, önümüzdeki döneme odaklanma çağrısı yaparak, "Bizi biz yapan şey kişisel çıkarlarımızı bir kenara bırakmak ve Türkiye’nin mücadelesine sahip çıkmaktır," dedi. Gelecek yüzyılda Türkiye'nin güçlü bir ülke haline geleceği perspektifinden bahsetti.

Kongreye Katılanlar

Kongrede, AK Parti Erzurum milletvekilleri ve yerel yöneticiler yer aldı. Toplantının ardından Bakan Tekin, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun'u da makamında ziyaret etti.