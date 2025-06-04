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Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Daimi Temsilciliği'ni Ziyaret Etti

Bakan Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Daimi Temsilciliği'ni ziyaret etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 18:22
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Daimi Temsilciliği'ni Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Daimi Temsilciliği'ni Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Brüksel'deki NATO Daimi Temsilciliği'ni ziyaret etti. Ziyaret, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'e giden Bakan Güler'in programı çerçevesinde gerçekleştirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Karargahı'na gelişinde ilk olarak NATO Daimi Temsilciliğimizi ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı." ifadelerine yer verildi.

Ziyaret sonrasında Bakan Güler, NATO Türk Asker ve Temsil Heyet Başkanlığı'nı da ziyaret ederek, burada görevli personelle bir araya geldi. Bu önemli ziyaretin detayları ve anlık görüntüleri bakanlığın sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin, Brüksel'deki NATO Daimi Temsilciliği'ni ziyaret...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin, Brüksel'deki NATO Daimi Temsilciliği'ni ziyaret etti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'e giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'na gelişinde ilk olarak NATO Daimi Temsilciliğimizi ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı." ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin, Brüksel'deki NATO Daimi Temsilciliği'ni ziyaret...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin, Brüksel'deki NATO Daimi Temsilciliği'ni ziyaret etti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'e giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'na gelişinde ilk olarak NATO Daimi Temsilciliğimizi ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı." ifadesi kullanıldı.

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