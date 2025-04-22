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Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan Başbakanı Şerif'i Havalimanında Karşıladı

Bakan Güler, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Ankara'da havalimanında karşıladı.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 17:48
Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan Başbakanı Şerif'i Havalimanında Karşıladı

Bakan Güler, Pakistan Başbakanı'nı Havalimanında Karşıladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Bu özel karşılama, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerini pekiştirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Başbakan Şerif'i coşkuyla karşıladı. Bu ziyaret, Pakistan ile Türkiye arasındaki stratejik işbirliğini daha da güçlendirmek için bir fırsat sunuyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Esenboğa...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Esenboğa...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

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