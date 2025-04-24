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Milli Savunma Bakanı Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ile Görüştü

Bakan Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya geldi. Görüşmeden paylaşımlar yapıldı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 19:20
Milli Savunma Bakanı Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ile Görüştü

Görüşme Detayları

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, bu toplantıya dair fotoğraflara yer verildi. Görüşmede, iki bakanın ortak projeler ve işbirlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Cit: Bu buluşma, savunma sanayi ve teknoloji alanında iş birliklerinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya geldi.

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