Milli Savunma Bakanı Güler: Zap'ta Kilit Kapandı

Milli Savunma Bakanı Güler'den Açıklama

Kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle Zap'ta kilidin kapatıldığını duyuran Milli Savunma Bakanı Güler, bölgedeki faaliyetlerin aynı tempo ve kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Operasyonların Devamlılığı

Bakan Güler, bölgede yürütülen askeri faaliyetlerin, daha önce belirlenen hedefler doğrultusunda ilerlediğini ve Türkiye'nin kararlılığını ortaya koyduğunu belirtti.

Yapılan operasyonların, ulusal güvenliği sağlamak adına büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.