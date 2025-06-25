Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nden Saraybosna'da Unutulmaz Konser

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da etkileyici bir konser düzenledi.

Mehteran Birliği, marşlarıyla Ferhadiye Caddesi'nden hareket ederek konserlerinin gerçekleştirileceği Başçarşı Meydanı'na ulaştı. Bu özel etkinlikte Bosna Hersekliler ve Türk ile yabancı turistler mehter takımına büyük ilgi gösterdi. Konser sırasında pek çok kişi, anı ölümsüzleştirmek adına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başçarşı Meydanı'nda gerçekleştirilen konser kapsamında, "Genç Osman Marşı", "Sehidski Rastanak (Şehide Ağıt)", "Hücum Marşı" gibi önemli eserlerin yanı sıra Boşnakça eserler de sahne aldı. Özellikle Sehidski Rastanak eseri sırasında bazı izleyicilerin duygularına hakim olamayıp gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

Mehteran Birliği'nin performansı, dinleyenler tarafından uzun süre alkışlandı. Birliğin, Zenica, Mostar gibi şehirlerde ve Ayvaz Dede Şenlikleri'nde de konser vereceği belirtiliyor.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da konser verdi.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da konser verdi.