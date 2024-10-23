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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Uluslararası Askeri Sağlık Anlaşmaları

Türkiye, SAHA EXPO'da Karadağ ve Kosova ile askeri sağlık alanında işbirliği protokolleri imzaladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 13:29
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Uluslararası Askeri Sağlık Anlaşmaları

Askeri Sağlıkta Yeni İşbirlikleri

Milli Savunma Bakanlığı, SAHA EXPO'da önemli bir adım atarak iki ülke ile askeri sağlık alanında anlaşmalar imzaladı.

İmzalar Karadağ ve Kosova ile Atıldı

Toplantıda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Karadağ Savunma Bakanı Dragan Krapovic ve Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü imzaladı.

SAHA EXPO Fuarında Görüşmeler

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından düzenlenen fuar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle gerçekleştiriliyor.

SAHA EXPO, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu uluslararası bir savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı olarak dikkat çekiyor. Milli Savunma Bakanı Güler, fuar sırasında katılımcı ülkelerin temsilcileriyle görüşmelerde bulundu ve ikili anlaşmalara imza attı.

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