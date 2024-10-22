Milli Sporcu İlke Naz Hoş, Babasından Şikayetçi Oldu

Mersin'de Üzücü Bir Olay

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı'nın yeteneği İlke Naz Hoş, yaşadığı zor günleri basınla paylaştı. 20 yaşındaki sporcu, iş yeri ve otomobiline babası O. Hoş tarafından zarar verildiği iddiasıyla hukuki işlem başlattı.

Babasının Tehditleri ile Yüzleşiyor

İlke Naz Hoş, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının kendisine ve işine yönelik tehditlerde bulunduğunu belirtti. "Kumar bağımlılığı nedeniyle babamın iki yıldır yasal danışmanı olduğunu iddia ediyorum" diyen Hoş, yıllarca süren maddi ve manevi zorluklardan bahsetti. Ekmeğimin Peşindeyim

Balıkçılık yaparak geçim sağladığını söyleyen Hoş, milli sporculuk kariyerine de devam ettiğini vurguladı. "Babam, okul hayatımı bitirdi ve iş hayatımı da elimden almak istiyor. Gerekli önlemlerin alınmasını istiyorum" diye ekledi.

Geçmişteki Uzaklaştırma Kararları

İlke Naz Hoş, geçmişte de babası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade ederek, "İki yıl önce bunu talep etmiştim, 4 bin lira para cezasıyla sonuçlandı. Bunun dışında başka bir işlem yapılmadı ve o cezamı ben ödedim" dedi.

Güvenlik Kameraları Olayı Belgeliyor

Dün akşam saatlerinde, O. Hoş'un, İlke Naz Hoş'un içinde bulunduğu otomobile saldırdığı anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Olay sonrası O. Hoş, balıkçı dükkanına giderek tasarruflarını da tahrip etti.

Emniyet ekipleri, gelen şikayet üzerine O. Hoş'u gözaltına aldı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.