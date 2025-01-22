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Milli Yas İlanı Sonrası İstanbul'da Bayraklar Yarıya İndirildi

Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler anısına, İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 10:16
Milli Yas İlanı Sonrası İstanbul'da Bayraklar Yarıya İndirildi

Milli Yas İlanı ve İstanbul'daki Uygulamalar

76 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'deki yangın faciası sonrası, Türkiye genelinde bir gün süreyle milli yas ilan edildi. İstanbul'da bu yasa uygun olarak, bayraklar güneşin batışına kadar yarıya indirildi.

Simge Noktalarda Bayrak İndirimi

İstanbul'un önemli sembol yerlerinde, Nakkaştepe Millet Bahçesi, Çamlıca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Edirnekapı, Ulus, Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Atatürk Kültür Merkezi gibi alanlarda bulunan dev Türk bayrakları da yarıya indirilerek, hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Kartalkaya'daki yangın nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişinin hayatını...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 1 gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından, İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi. Atatürk Kültür Merkezi'nde bulunan bayrak yarıya indirildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişinin hayatını...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 1 gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından, İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi. Atatürk Kültür Merkezi'nde bulunan bayrak yarıya indirildi.

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