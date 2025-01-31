Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Lübnan'da Yeni Hükümetin Kurulmasını Görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Lübnanlı yetkililerle yeni hükümetin kurulmasını görüşmek üzere Beyrut’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında, Başbakan Necib Mikati, Meclis Başkanı Nebih Berri ve hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevwaf Selam ile bir araya geldi.

Başbakan Mikati ile yaptığı görüşmenin ardından Abdulati, Lübnan'ın mevcut durumunun zorlayıcı olduğunu belirterek, "Zorluklar karşısında yeni hükümetin bir an önce kurulmasını umuyoruz," ifadelerinde bulundu.

Meclis Başkanı Berri ile görüşmesinde ise, bölgenin çalkantılı bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Abdulati, bu bağlamda İsrail işgalinin sonlandırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yeni hükümetin Lüban halkının onayıyla kurulmasının önemine vurgu yaptı.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Selam ile yaptığı görüşmede Abdulati, "Lübnan'da yakın bir gelecekte hükümetin kurulmasını bekliyoruz. Böylece, devletin kurumları, Cumhurbaşkanı (Joseph) Avn ile birlikte yeniden inşa sürecine girerek, güvenlik ve istikrarın sağlanması için çalışabilir," dedi.

Lübnan'daki siyasi kriz, 2 yıl süren bir belirsizlik sonrasında 9 Ocak tarihinde Joseph Avn’ın ülkenin 14. Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi ile aşılmaya başlamıştı. Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini sürdüren Nevwaf Selam ise 13 Ocak’ta yeni hükümeti kurma görevini üstlenmişti. Şimdi, Selam'ın kabinesini açıklaması bekleniyor.