DOLAR
35,84 -0,22%
EURO
37,36 -0,08%
ALTIN
3.240,34 -0,81%
BITCOIN
3.750.903,15 0,52%

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Lübnan'da Yeni Hükümetin Kurulmasını Görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Lübnan'da yeni hükümetin kurulması için yetkililerle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 19:51
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Lübnan'da Yeni Hükümetin Kurulmasını Görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Lübnanlı yetkililerle yeni hükümetin kurulmasını görüşmek üzere Beyrut’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında, Başbakan Necib Mikati, Meclis Başkanı Nebih Berri ve hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevwaf Selam ile bir araya geldi.

Başbakan Mikati ile yaptığı görüşmenin ardından Abdulati, Lübnan'ın mevcut durumunun zorlayıcı olduğunu belirterek, "Zorluklar karşısında yeni hükümetin bir an önce kurulmasını umuyoruz," ifadelerinde bulundu.

Meclis Başkanı Berri ile görüşmesinde ise, bölgenin çalkantılı bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Abdulati, bu bağlamda İsrail işgalinin sonlandırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yeni hükümetin Lüban halkının onayıyla kurulmasının önemine vurgu yaptı.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Selam ile yaptığı görüşmede Abdulati, "Lübnan'da yakın bir gelecekte hükümetin kurulmasını bekliyoruz. Böylece, devletin kurumları, Cumhurbaşkanı (Joseph) Avn ile birlikte yeniden inşa sürecine girerek, güvenlik ve istikrarın sağlanması için çalışabilir," dedi.

Lübnan'daki siyasi kriz, 2 yıl süren bir belirsizlik sonrasında 9 Ocak tarihinde Joseph Avn’ın ülkenin 14. Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi ile aşılmaya başlamıştı. Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini sürdüren Nevwaf Selam ise 13 Ocak’ta yeni hükümeti kurma görevini üstlenmişti. Şimdi, Selam'ın kabinesini açıklaması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kilis'te Refüje Çarpan Otomobilde 9 Kişi Yaralandı!
2
Türk Askeri Kosova'da Sırbistan Sınırında Devriye Faaliyetlerine Devam Ediyor
3
Almanya'da Aile Birleşimi Tasarısı Meclis'te Reddedildi
4
Kapıkule'de 217 Kilogram Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı
5
Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
6
Eminönü'nde Cuma Namazında Kalp Krizi: 78 Yaşındaki Hasan Molla Hayatını Kaybetti
7
Washington'daki Uçak Kazası Sonrası Helikopter Uçuşları Yasaklandı

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!