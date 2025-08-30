Mısır'ın Matruh vilayetinde tren kazası: 3 ölü, 54 yaralı

Matruh–Kahire seferini yapan yolcu treni raydan çıktı

Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki Matruh vilayetinde meydana gelen kazada, yolcu treninin raydan çıkması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 54 kişi ise yaralandı.

Mısır Ulusal Demiryolları İdaresinden yapılan açıklamada, Matruh vilayetinden başkent Kahire'ye gitmekte olan yolcu treninin saat 15.30 sıralarında raydan çıkarak kaza yaptığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 54 kişinin yaralandığı ve yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, teknik ekiplerin bölgeye yönlendirildiği, raydan çıkan 7 vagonun kaldırılması için çalışmaların sürdüğü ve demiryolu hattında ulaşımın kısa süre içinde yeniden sağlanacağı kaydedildi.

Ulaştırma Bakanlığı da kazaya ilişkin inceleme başlattı.