Mısır Savunma Bakanı Sakr: Ordunun Hazır Olması Bölgedeki Değişimler Karşısında Kritik

Genelkurmay ile batı askeri bölgesinde askerlerle görüşme

Mısır Savunma Bakanı Abdulmecid Sakr, bölgede yaşanan hızlı değişimler gölgesinde ordunun hazır bulunmasının önemini vurguladı.

Mısır ordusundan yapılan açıklamaya göre, Sakr, toplantıda Genelkurmay Başkanı Ahmed Halife'nin de aralarında bulunduğu batı askeri bölgesindeki askerlerle bir araya geldi.

Toplantı, Genelkurmay Başkanlığı'nın askerlerle temas halinde olunması ve muharebe hazırlıklarından emin olunması amacıyla yaptığı görüşmelerin devamı niteliğinde gerçekleştirildi.

Sakr: bölgede hızla gelişen olaylar ve değişimler karşısında tüm zorluklara karşı yüksek muharebe hazırlığını korumak, ülkenin güvenlik ve istikrarının gerçek garantisi

Savunma Bakanı, askerlerin yaşanan olaylara ilişkin farkındalık ve doğru anlayış düzeyinin artırılmasının gerekliliğine dikkati çekti.