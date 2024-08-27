Mısırlı Komedyen Bassem Youssef X Hesabını Yeniden Açtı

Mısırlı Komedyen Bassem Youssef Geri Dönüşünü Duyurdu

Mısırlı ünlü komedyen Bassem Youssef, 11,7 milyon takipçisi olan sosyal medya platformu X hesabını yeniden aktif hale getirdiğini duyurdu. Youssef, hesabının daha önce "hacklendiği izlenimi veren endişe verici mesajlar" alması ve tanıdıklarının güvenliğiyle ilgili kaygılar nedeniyle hesabını kapattığını açıkladı.

Hesabı Yeniden Aktifleştiren Açıklama

Bassem Youssef, X üzerinden yaptığı açıklamada, güvenlik endişelerinin azaldığını ve hesapla ilgili sorunların çözüldüğünü belirtti. "X dahil tüm sosyal medya hesaplarım tekrar aktif." şeklinde ifade eden Youssef, durumu takip ettiğini ve güvenliği sağlamak için gerekli adımları attığını vurguladı.

Ne Olmuştu?

Youssef, "Siyonistler sizi yıldırmasın" mesajı paylaşması sonrasında, X hesabına ulaşılamadığı için sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara neden olmuştu. Bu konu hakkında Youssef, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, hesabının X tarafından kapatılmadığını ifade etti.

Güvenlik Endişeleri ve Eleştiriler

Youssef, "Ailemle ilgili güvenlik meseleleri azalınca geri dönmeyi düşünebilirim." dedi. Ayrıca, bu duruma ilişkin olarak İsrail hükümetinin X gönderisine, "Daha ne kadar kırılgan olabilirsiniz?" diye yanıt verdi. Youssef, son günlerde sosyal medyada Filistin'e verdiği destekle ve İsrail'in saldırılarına karşı gösterdiği tepkilerle gündem olmuştu.

Gazze'nin Sesi Olmak

Piers Morgan'ın moderatörlüğündeki "Sansürsüz" adlı programda konuk olan Youssef, İsrail'in Gazze halkına yönelik şiddet politikalarını mizahi bir dille eleştirerek büyük ilgi topladı. Program, milyonlarca izleyiciye ulaşınca Youssef ile bir ikinci program daha yapıldı. Youssef, "Videolarım çok izlendi ama bu alanda benden daha çok çalışan birçok insan var. Söylediklerim halkta yankı buldu. Neden ve nasıl bilmiyorum ama söylediklerim için mutluyum." şeklinde ifade etti.

Kendi Düşüncelerini Özgürce İfade Etmek

Youssef, komedinin düşünce özgürlüğünü kullanmanın en etkili yol olduğunu belirterek, "Bir ülkede yaşamaktan hoşlanabilirsiniz ama o ülkenin siyaseti hoşunuza gitmiyordur. Ben de yapabildiğim kadarıyla hoşlanmadığım şeyleri dile getirmeye çalışıyorum." diyerek görüşlerini açıkladı.