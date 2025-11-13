Misis Köprüsü'ne Sprey Boya Yazılama

Misis Köprüsü'ne sprey boya ile yazılama yapıldı

Adana’nın Yüreğir ilçesindeki ve Anadolu’nun ilk Roma köprüsü olarak bilinen Misis Köprüsü'ne bazı şahıslar tarafından sprey boya ile yazılama yapılarak zarar verildi.

Olayın detayları

Köprü, Ceyhan Nehri üzerinde, Adana’nın Yüreğir ilçesinde Yakapınar Mahallesinde bulunuyor. Düzgün kesme taşlarla inşa edilmiş, 132,80 metre uzunluğunda ve 6,45 metre genişliğindeki yapıda yazılama izleri görüldü. Tarihi köprü, Roma döneminden kalma olmasına ve birçok deprem görmesine rağmen uzun yıllar ayakta kalmıştı; ancak günümüzde yapılan boya saldırıları köprüye zarar veriyor.

Tarihçe ve yapı

Sivri kemerli dokuz gözü olan köprünün yapımı konusunda farklı görüşler bulunuyor. Kimi araştırmacılar yapımını 3. yüzyılda hüküm süren Roma İmparatoru Valerianus dönemiyle ilişkilendirirken, bazıları da 4. yüzyılda hüküm süren II. Constantius dönemine atfediyor. Ayrıca günümüzde köprünün tarihinin daha eskiye dayandığı, 1. yüzyılda İmparator Vespasianus döneminde inşa edilmiş olabileceği öne sürülmüştür.

Yerel efsane

Yöredeki yaygın inanca göre Lokman Hekim'in ölümsüzlük ilacını yazdığı kağıt, Misis Köprüsü'nde elinden uçmuştur; bu efsane köprünün kültürel önemini de artırıyor.

Yetkililer ve vatandaşlar, tarihi eserlere yönelik bu tür zarar verici uygulamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

ADANA’NIN YÜREĞİR İLÇESİNDEKİ ANADOLU'NUN İLK ROMA KÖPRÜSÜ OLARAK BİLİNEN MİSİS KÖPRÜSÜNE SPREY BOYA İLE YAZILAMA YAPILDI.