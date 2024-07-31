Misrata'da Hemşerilerine Anma: 17 Bebek İsmail Adıyla Anıldı

Libya'nın Misrata Kentinde Anma Töreni

Libya'nın batısında yer alan Misrata kentinde, bugün dünyaya gelen 17 bebek, İran'da suikaste uğrayarak hayatını kaybeden tanınmış Hamas lideri İsmail Heniyye'nin anısına 'İsmail' ismiyle vaftiz edildi.

Nüfus İdaresi Açıklama Yaptı

Libya'nın yerel medyasında yayınlanan haberlere göre, Misrata Nüfus İdaresi, bu isimlerin verilmesinin nedeni olarak Heniyye'nin anısını yaşatmayı amaçladıklarını belirtti.

Heniyye'nin Tahran Seyahati ve Suikast

İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'daydı. Ancak sabaha karşı İran Devrim Muhafızları Ordusu, Heniyye'nin kalmakta olduğu konuta düzenlenen bir saldırıyı duyurdu.

Olayın ardından, hem İran hem de Hamas yetkilileri, suikastla ilgili olarak İsrail'i suçlamış olsa da, İsrailli yetkililer olaya dair herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Hamas İçindeki Rolü

Heniyye, 6 Mayıs 2017 tarihinde Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak atanmıştı. Bu suikast, onun liderlik kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak hatırlanacak.