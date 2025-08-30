DOLAR
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

MİT Başkanı İbrahim Kalın, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda milletin birlik ve kararlılığına vurgu yaptı; MİT'in devletin bekası ve milletin güvenliği için görevini sürdürdüğünü belirtti.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 10:07
Kalın: "Tarih boyunca nice badireleri birlik, beraberlik ve inançla aşan aziz milletimiz, bugün de aynı kararlılık ve ferasetle geleceğine yürümektedir."

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet aşkının, azim ve kararlılıkla taçlandığı 30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünü idrak ettiğimizi vurguladı.

Kalın mesajında şu ifadelere yer verdi: "Tarih boyunca nice badireleri birlik, beraberlik ve inançla aşan aziz milletimiz, bugün de aynı kararlılık ve ferasetle geleceğine yürümektedir."

Milli İstihbarat Teşkilatı olarak, "bu kutlu mirasın sorumluluğuyla, devletimizin bekası, milletimizin güvenliği ve bağımsızlığımızın teminatı için görevimizi büyük bir gayret ve hassasiyetle sürdürüyoruz."

Kalın, mesajını "Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum." sözleriyle sonlandırdı.

