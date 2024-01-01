MİT, DEAŞ'lı terörist Abdullah El Cündi'yi yakaladı

MİT, Abdullah El Cündi'nin Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem planları yaptığını belirledi. Bunun üzerine MİT'in istihbarat desteğiyle yerel güvenlik güçleri Fırat Kalkanı Harekâtı'nın El Bab bölgesinde bir operasyon düzenledi.

Bu operasyonda DEAŞ üyesi El Cündi sağ olarak ele geçirildi. Sorgusunda, El Cündi'nin DEAŞ'ın Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Alanı'nda Türk güvenlik güçlerine karşı eylem planladığını itiraf ettiği bildirildi. El Cündi, örgüt mensuplarının zaman zaman keşif faaliyetleri yaptığını da açıkladı.

Ayrıca El Cündi'nin, Sıddık Taburu içindeki DEAŞ üyelerine dair bilgiler de ifade ettiği belirtildi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda örgütün eylem planları deşifre edilerek, örgütün çalışmaları engellendi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bu operasyonla DEAŞ'ın faaliyetleri büyük ölçüde sekteye uğratıldı.,



