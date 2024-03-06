MİT: PKK'lı Hüsnü Kümek etkisiz hale getirildi

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), Süleymaniye'de gerçekleştirdiği nokta operasyonla terör örgütü PKK'nın Süleymaniye sorumlularından Hüsnü Kümek'i etkisiz hale getirdi. Kümek, PKK'nın Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık ve Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan'ın kurye ve korumalığını üstlenmiş bir isimdi. Örgütün istihbarat oluşumlarından NLP bünyesinde görev alan Kümek'in Süleymaniye ve Kelar'da örgüte bağlı çevrelere eğitim verdiği, elde ettiği istihbaratı örgütün üst yönetimine ilettiği ve bölge halkını Türkiye aleyhinde örgütlediği belirlendi.

MİT'in saha ajanları aracılığıyla elde ettiği istihbaratla Hüsnü Kümek'in saklandığı yeri tespit etmesinin ardından kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Uygun koşulların oluşmasıyla birlikte MİT, Süleymaniye'de gerçekleştirdiği operasyonla Kümek'i etkisiz hale getirdi.

Hüsnü Kümek, 1999 yılında PKK'ya katılmış ve örgüt içinde çeşitli görevlerde bulunmuştu. Özellikle Cemil Bayık'ın özel korumalığını üstlenmiş ve NLP bünyesinde sorumlu düzeyde görev almıştı. Operasyon, terör örgütü PKK'nın etkin isimlerine yönelik Türkiye'nin kararlılığını bir kez daha gösterdi.