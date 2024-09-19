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MİT'ten PKK/KCK Sorumlusuna Darbe: Halil Yiğit Etkisiz Hale Getirildi

MİT, Halil Yiğit'i Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirdiği bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 09:53
MİT'ten PKK/KCK Sorumlusuna Darbe: Halil Yiğit Etkisiz Hale Getirildi

MİT'le Terörle Mücadele

Türkiye’nin milli istihbarat teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK'nın önemli isimlerinden biri olan Halil Yiğit'i etkisiz hale getirdi.

Operasyon Detayları

Gerçekleştirilen operasyon, Irak'ın Gara bölgesinde düzenlendi. MİT, gelişmiş istihbarat ağını kullanarak hedefini başarıyla vurdu. Sonuç

Bu başarı, Türkiye’nin terörle mücadele politikasının etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Halil Yiğit'i, Irak'ın Gara bölgesinde...

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Halil Yiğit'i, Irak'ın Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Halil Yiğit'i, Irak'ın Gara bölgesinde...

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Halil Yiğit'i, Irak'ın Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Halil Yiğit'i, Irak'ın Gara bölgesinde...

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Halil Yiğit'i, Irak'ın Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Halil Yiğit'i, Irak'ın Gara bölgesinde...

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Halil Yiğit'i, Irak'ın Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Halil Yiğit'i, Irak'ın Gara bölgesinde...

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Halil Yiğit'i, Irak'ın Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

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