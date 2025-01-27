DOLAR
35,72 -0,12%
EURO
37,47 0%
ALTIN
3.165,8 0,47%
BITCOIN
3.549.387,07 5,34%

MİT ve Jandarma Ortak Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

MİT ve Jandarma'nın düzenlediği operasyonda, kişisel verilerin korunması amacıyla 5 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:30
MİT ve Jandarma Ortak Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

MİT ve Jandarma Ortak Operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kişisel verilerin korunmasına yönelik önemli bir adım atıldı.

5 Şüpheli Tutuklandı

Bu geniş çaplı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Türkiye'de siber güvenlik alanında atılan önemli adımlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Siber güvenlik ve kişisel verilerin korunması konularında yapılan bu tür müdahaleler, toplumun güvenliğini sağlamak adına kritik bir öneme sahiptir.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartal'da Minibüs İşletmeye Girdi: 3 Yaralı, 1'i Ağır
2
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, AB'nin Suriye Yaptırımlarında Değişiklik Sinyali Verdi
3
Kırşehir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 11 Yakalandı
4
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Hakkında Soruşturma Başlatıldı
5
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
6
Senegal'de Filistin'e Destek Grafitilerine Saldırı
7
Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası Kuruldu: Kadın Girişimciliğine Destek

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi