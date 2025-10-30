Mitoloji Mafyası 21 Kasım'da Vizyonda: Yeşilçam Yıldızları Bir Arada

Mitoloji Mafyası 21 Kasım’da Vizyonda

Mitoloji Mafyası, 21 Kasım’da sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Başrolleri Burak Serdar Şanal, Anıl Çelik, Aslı Bekiroğlu ve Coşkun Göğen paylaşıyor.

Yapım ve yönetmen

Orçun Benli'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin yapımcılığını Content Turkey ve 6. His üstlendi. Yapımda ayrıca Faruk Peker de rol alıyor.

Yeşilçam buluşması

Yapım, Yeşilçam’ın kötü karakterleri Coşkun Göğen, Nuri Alço ve Eray Özbal'ı aynı projede bir araya getiriyor. Beşiktaş'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Burak Serdar Şanal, "Biz de Anıl Çelik ile 20 yıl önce ilk dizimde birlikte oynamıştık. 20 yıl sonra aynı projede başrolü paylaşmak tekrar nasip oldu. Biz çok eğlendik." dedi.

Nuri Alço, "Bu filmde Coşkun apayrı bir karakterde oynadı. Değişik bir rolü vardı. Zaten sonrasında zatürre geçirdi. Kolay bir iş değil bu yaş için." ifadelerini kullandı. Coşkun Göğen ise çekim sürecinde hava şartlarından dolayı zorlandıklarını, ancak güzel ve zahmetli günler geçirdiklerini belirterek, "8 ay sonra zatürre oldum. Ardından da KOAH oldum ama iyi ki hastalandım. Böylelikle sigarayı bıraktım." dedi. Göğen, 63 yıldır film yaptığını vurgulayarak bu kez Bereket Tanrısı rolünde olduğunu anlattı.

Yönetmenin yaklaşımı ve oyuncu görüşleri

Yönetmen Orçun Benli, filmin yaklaşımını anlatırken Cobra Kai ile benzerliğe dikkat çekti: "Eski Yeşilçam filmlerindeki karakterlerin 40 yıl sonraki hali. Cobra Kai’de, Karate Kid filmindeki karakterlerin 40 yıl sonraki hali var ya, onun gibi biraz."

Yeşim Salkım ise zor şartlarda çekilmesine rağmen filmin çok keyifli ve eğlenceli olduğunu belirterek, "Ne varsa eskiden Yeşilçam oyuncularında varmış, bu çok doğru. Sıfır kapris, sıfır ego ile bu kadar önemli değerlerle bir arada olmak benim için çok büyük bir onurdu. Umarım, yeni jenerasyon oyunculara bu bir ders olur." dedi.

Kadro ve senaryo

Filmin oyuncu kadrosunda Mustafa Üstündağ, İlker Aksum, Orçun İynemli, Ali Düşenkalkar, Orhan Eşkin ve Tuğçe Tanış da yer alıyor. Senaryosu Alptekin Öztürk, Şükrü Üçpınar ve Orçun Benli tarafından yazıldı.

Film, iki beceriksiz hırsızın çaldıkları antik heykelin içinde hapsolmuş Priapos'u serbest bırakması ve sonrasında yaşanan maceraları konu alıyor.

21 Kasım’da izleyicilerle buluşacak olan "Mitoloji Mafyası” filminin basın toplantısı, yönetmen Orçun Benli (solda) ile oyunculardan Burak Serdar Şanal (sağ 2), Coşkun Göğen (sağ 3) ve Nuri Alço'nun (sol 2) katılımıyla Beşiktaş'ta yapıldı.