MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde 23 Nisan Coşkusu

MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde 23 Nisan Etkinliği

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla muhteşem bir etkinlik düzenlendi. Bu özel gün nedeniyle çok sayıda çocuk ve aile, müzeyi ziyaret ederek bayram coşkusunu paylaştı.

Çocuklar Eğlence ile Dolu Bir Gün Geçirdi

Etkinlik alanında, çocuklar animatörler eşliğinde dans etti, çeşitli oyunlar oynadı ve birçok heyecan verici aktiviteye katıldı. Ayrıca, çocuklara bayrak, balon, boyama kitabı ve boyama kalemi gibi hediyeler dağıtıldı.

Katılımcıların Mutlu Yüzleri

Müzeyi gezerek etkinliklere katılan Rüzgar Eymen Yayla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti. Ailesiyle birlikte burada güzel vakit geçirmenin mutluluğunu yaşayan Yayla, "Etkinliklerde şarkılara katıldım. Şarkılar söyledim. Okul da tatil. Daha önce gelmemiştim. Çok beğendim. Tekrar geleceğim," dedi.

Ayrıca, Azerbaycan'dan gelen 5 yaşındaki Vidadi Camalov da etkinlikten oldukça memnun kaldığını belirtti. Vidadi, animasyon ekibiyle fotoğraf çektirdiğini ve bu deneyimin kendisi için özel olduğunu söyledi.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Çocuklar animatörler eşliğinde çeşitli etkinliklere katıldı.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Çocuklar animatörler eşliğinde çeşitli etkinliklere katıldı.