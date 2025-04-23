DOLAR
38,27 0%
EURO
43,51 0,53%
ALTIN
4.036,06 2,86%
BITCOIN
3.561.460,16 -2,16%

MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde 23 Nisan Coşkusu

MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi’nde 23 Nisan etkinliği düzenlendi; çocuklar eğlenceli aktivitelerle bayram coşkusunu yaşadı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 17:36
MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde 23 Nisan Coşkusu

MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde 23 Nisan Etkinliği

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla muhteşem bir etkinlik düzenlendi. Bu özel gün nedeniyle çok sayıda çocuk ve aile, müzeyi ziyaret ederek bayram coşkusunu paylaştı.

Çocuklar Eğlence ile Dolu Bir Gün Geçirdi

Etkinlik alanında, çocuklar animatörler eşliğinde dans etti, çeşitli oyunlar oynadı ve birçok heyecan verici aktiviteye katıldı. Ayrıca, çocuklara bayrak, balon, boyama kitabı ve boyama kalemi gibi hediyeler dağıtıldı.

Katılımcıların Mutlu Yüzleri

Müzeyi gezerek etkinliklere katılan Rüzgar Eymen Yayla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti. Ailesiyle birlikte burada güzel vakit geçirmenin mutluluğunu yaşayan Yayla, "Etkinliklerde şarkılara katıldım. Şarkılar söyledim. Okul da tatil. Daha önce gelmemiştim. Çok beğendim. Tekrar geleceğim," dedi.

Ayrıca, Azerbaycan'dan gelen 5 yaşındaki Vidadi Camalov da etkinlikten oldukça memnun kaldığını belirtti. Vidadi, animasyon ekibiyle fotoğraf çektirdiğini ve bu deneyimin kendisi için özel olduğunu söyledi.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve...

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Çocuklar animatörler eşliğinde çeşitli etkinliklere katıldı.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve...

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Çocuklar animatörler eşliğinde çeşitli etkinliklere katıldı.

İLGİLİ HABERLER

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!
2
Kamerun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı
3
Samsun'da TCG Fatih Fırkateyni ve TCSG-87 Gemisi Ziyarete Açıldı
4
Libya'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı
5
Sakarya'da Silahla Vurulan İbrahim Y. Hayatını Kaybetti
6
TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne Katılımlar Başladı

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı