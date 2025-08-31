Modi ve General Min Aung Hlaing ŞİÖ Zirvesi'nde Hindistan-Myanmar İşbirliğini Görüştü

İki lider ticaret, bağlantı, enerji ve güvenlik alanlarında ilişkileri güçlendirme yollarını ele aldı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Myanmar'ın askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi marjında Tiencin'de bir araya geldi.

Başbakan Modi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki paylaşımında, Myanmar'ın Hindistan'ın "doğu ve komşuluk öncelikli politikaları" için önem taşıdığını vurguladı.

Modi, "(General Min Aung Hlaing) Ticaret, bağlantı, enerji, nadir toprak madenciliği ve güvenlik gibi alanlarda ilişkileri güçlendirmek için büyük bir potansiyel olduğu konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Görüşmede, özellikle ticaret güvenliği, altyapı bağlantıları, enerji işbirliği ve nadir toprak kaynaklarının değerlendirilmesi gibi alanlarda işbirliğini artırmanın yolları ele alındı.

Myanmar'daki darbe ve son gelişmeler

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile iddiaları ve ülke içindeki siyasi tansiyonun ardından 1 Şubat 2021 tarihinde yönetime el koydu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere birçok yetkiliyi gözaltına alarak başlangıçta 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etti; OHAL daha sonra süregelen çatışmalar gerekçesiyle uzatıldı.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", orduya karşı silahlı eylemler başlattı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü ve 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Askeri yönetim, 31 Temmuz tarihinde, yıl sonunda yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkede 4,5 yıldır süren OHAL'i sona erdirdi. Seçim Komisyonu ise 18 Ağustos tarihinde, darbe sonrası ilk genel seçimlerin birinci aşamasının 28 Aralık'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.