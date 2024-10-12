Mohamed Al Fayed Hakkında Yeni Taciz İddiaları Gündeme Geldi

Yeni Taciz İddiaları

Londra Metropolitan Polisi, geçen yıl yaşamını yitiren iş insanı Mohamed Al Fayed hakkında 40 kişinin daha cinsel taciz iddiasında bulunduğunu duyurdu.

Belgesel Sonrası Gelişmeler

Yapılan açıklamada, Al Fayed’le ilgili bir belgeselin ardından ortaya çıkan taciz iddialarının birçok yeni kurbanı polise başvurmaya teşvik ettiği ifade edildi. Fulham Futbol Kulübü ve ünlü lüks mağaza Harrods'un eski sahibi olan Al Fayed'le ilgili 21 taciz ve tecavüz iddiasının geçtiğimiz yıl gündeme geldiği hatırlatıldı. Bu suçlamaların 1973 ile 2013 yılları arasında gerçekleştiği belirtilirken, 4’ünün tecavüz, 16’sının cinsel taciz, birinin ise insan ticareti olduğu vurgulandı.

Polis Yetkilisinden Açıklama

Polis yetkilisi Stephen Clayman, belgeselin yayınlanmasının ardından birçok ihbar aldıklarını belirtti. Al Fayed'le ilgili yeni iddiaların, önceden bildikleri vakalara ek olarak geldiğini kaydeden Clayman, "Bu durum, 1973 ile 2013 yılları arasında cinsel saldırı ve tecavüz suçlarıyla ilgili 40 yeni mağduru kapsayan başvuruları tetikledi." ifadelerini kullandı. Clayman, ayrıca yaşadıklarını henüz polise anlatmamış olanları konuşmaya teşvik etti.

Harrods Çalışanlarının İddiaları

Belgeselde bazı Harrods çalışanları, eski sahibi Al Fayed tarafından cinsel taciz veya tecavüze uğradıklarını öne sürdü. Ayrıca, Fulham Kadın Futbol Takımı'nın eski menajerlerinden Gaute Haugenes, kadın futbolcuları korumak amacıyla onları Al Fayed ile yalnız bırakmamaya özen gösterdiklerini aktardı. Al Fayed, hayattayken çeşitli dönemlerde kendisine karşı toplamda 4 cinsel taciz davasıyla karşılaşmıştı.

Al Fayed'in Tanınmışlığı

Mısırlı iş insanı Mohamed Al Fayed, en çok 1997'de Fransa'da yaşanan trafik kazasında Prenses Diana ile birlikte hayatını kaybeden Dodi Al Fayed'in babası olarak tanınmaktadır.