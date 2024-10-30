Moritanya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Kutlaması

Moritanya'da Anlamlı Bir Kutlama

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta düzenlenen özel bir resepsiyonla coşku içinde kutlandı.

Etkinlik Detayları

Nuakşot'taki bir otelde gerçekleştirilen etkinliğin ev sahipliğini Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu üstlendi. Resepsiyona, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk, üst düzey bürokratlar ve milletvekillerinin yanı sıra birçok büyükelçi, davetli ve ülkede yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Resepsiyonun Başlangıcı

Etkinlik, İstiklal Marşı ve Moritanya Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı. Katılımcılar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği video mesaj ile de buluştular.

Büyükelçi Köroğlu'nun Açıklamaları

Büyükelçi Köroğlu, "Yüzyıllar boyunca kurulmuş Türk devletlerinin sonuncusu olan Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim'de kuruldu." dedi. Türk devletinin, demokrasi için hem iç hem de dış tehditlerle mücadelesini sürdürdüğünü vurguladı. Ayrıca, Osmanlı'dan devraldığı medeniyet birikimine modern unsurları ekleyerek muasır medeniyet idealini sürdürdüğünü ifade etti.

İki Ülke Arasındaki İlişkiler

Köroğlu, Moritanya ile Türkiye'nin tarihi ilişkilerinin Osmanlı dönemine kadar uzandığını belirtti ve iki ülkenin Filistin konusundaki ortak duruşunu vurguladı. Filistin meselesinin çözülmeden Orta Doğu'da gerçek bir barışın sağlanamayacağına dikkat çekti.

Lezzetli İkramlar ve Hatıra Fotoğrafı

Çok sayıda davetlinin katıldığı resepsiyonda, Türk mutfağından çeşitli lezzetler ikram edilirken, etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.