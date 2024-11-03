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Moskova'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Moskova'da Türk toplumu, Cumhuriyet Bayramı'nı unutulmaz bir etkinlikle kutladı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 21:36
Moskova'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Moskova’da Türk Toplumu Cumhuriyet Bayramı’nı Kutladı

Rusya'nın başkenti Moskova, Türk toplumu için özel bir güne daha ev sahipliği yaptı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen etkinliklerle coşku içinde kutlandı.

Etkinlik Detayları

Rus-Türk İş İnsanları Birliği (RTİB) tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı anısına özel bir kutlama programı düzenlendi. Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç de etkinliğe katılarak Türk toplumunun bu özel gününü paylaştılar. Moskova'da yaşayan Türk vatandaşları ve aileleri de etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

Programın İçeriği

Etkinlikte Türk iş dünyasına katkıları dolayısıyla bazı işadamlarına ödüller verildi. Ayrıca, Türk mutfağından sunulan lezzetler ile Türkçe şarkıların seslendirildiği bir konser gerçekleştirildi.

Büyükelçi Bilgiç’in Mesajı

Büyükelçi Tanju Bilgiç, Cumhuriyet'in 101 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurulduğunu hatırlatarak, o küçücük bir ülkede yaşanan zorlukları vurguladı. "O günlerde Türkiye’nin nüfusu yaklaşık 13,5 milyondu, okur yazarlık oranı sadece yüzde 12 civarındaydı ve kişi başına milli gelir 45 dolardı. Bugün ise Türkiye, satın alma paritesine göre dünyanın 11. büyük ekonomisi konumunda. Geçen yılki ihracat rakamımız ise 255 milyar dolar oldu. Eğitimde önemli adımlar attık," dedi.

Cumhuriyetin ülkeyi ilerlettiğini vurgulayan Bilgiç, "Bu durum bizim için yeterli değil. Ülkemizi daha iyi yerlerde görmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

RTİB Yönetimi'nden Kutlama

RTİB adına Genel Başkan Vekili Nurullah Bakır ve İcra Kurulu Başkanı Recep Haki de misafirlerle bir araya gelerek bayramlarını kutladılar.

Rusya’nın başkenti Moskova’da Türk toplumu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı düzenlenen bir...

Rusya’nın başkenti Moskova’da Türk toplumu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı düzenlenen bir etkinlikle kutladı. Rus-Türk İş İnsanları Birliği (RTİB), Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yılı münasebetiyle bir salonda kutlama programı düzenledi. Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç (sol 3) ve eşi Betül Aksoy Bilgiç’in katılımıyla gerçekleşen kutlamaya, Moskova’da yaşayan Türk vatandaşları çocuklarıyla birlikte geldi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da Türk toplumu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı düzenlenen bir...

Rusya’nın başkenti Moskova’da Türk toplumu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı düzenlenen bir etkinlikle kutladı. Rus-Türk İş İnsanları Birliği (RTİB), Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yılı münasebetiyle bir salonda kutlama programı düzenledi. Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç (sol 3) ve eşi Betül Aksoy Bilgiç’in katılımıyla gerçekleşen kutlamaya, Moskova’da yaşayan Türk vatandaşları çocuklarıyla birlikte geldi.

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