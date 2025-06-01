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Moskova'da Osmanlı'nın İlk Matbu Eserleri Tanıtıldı

Rusya'da Lenin Kütüphanesi'nde Osmanlı'nın ilk matbu eserlerinin tanıtımı yapıldı. Sergi iki hafta süresince ziyarete açık.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 18:05
Moskova'da Osmanlı'nın İlk Matbu Eserleri Tanıtıldı

Moskova'da Osmanlı Matbu Eserlerinin Tanıtımı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Osmanlı Devleti'nde İbrahim Müteferrika Matbaası'nda basılan ilk matbu eserlerin tanıtımı gerçekleştirildi. Bu özel etkinlik, Moskova Yunus Emre Enstitüsü ile Lenin Kütüphanesi Doğu Edebiyatı Merkezi'nin işbirliğiyle düzenlendi.

Etkinliğe Önemli İsimler Katıldı

Etkinliğe; Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Moskova Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Gökhan Yağcı ve Lenin Kütüphanesi Doğu Edebiyatı Merkezi Müdür Yardımcısı Mihail Melanyin gibi önemli isimler katıldı.

Tanıtılan Nadir Eserler

Tanıtımda, Rusya'da tespit edilen ve Lenin Kütüphanesi'nde yer alan 16 matbu Osmanlı eserinin katılımcılara gösterimi yapıldı. Bu nadir eserler, Lenin Kütüphanesi'nin sergi salonunda ziyaretçilere sunuldu.

Sergi, iki hafta süreyle açık kalacak ve bu süreçte birçok ziyaretçinin ilgisini çekecek.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Osmanlı Devleti'nde İbrahim Müteferrika Matbaası'nda basılan ilk...

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Osmanlı Devleti'nde İbrahim Müteferrika Matbaası'nda basılan ilk matbu eserlerin tanıtımı yapıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Osmanlı Devleti'nde İbrahim Müteferrika Matbaası'nda basılan ilk...

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Osmanlı Devleti'nde İbrahim Müteferrika Matbaası'nda basılan ilk matbu eserlerin tanıtımı yapıldı.

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