Motokurye Ameliyatsız Kurtuldu: Endoskopik Yöntemle Bağırsak Polipleri Alındı

İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Coğrafya Bölümü 3. sınıf öğrencisi ve motokurye olan 28 yaşındaki Mertcan Kuru, Acıbadem Kent Hastanesi'nde yapılan endoskopik işlemle bağırsağındaki kanserojen poliplerden kurtuldu. Uygulanan yöntem sayesinde pankreas, on iki parmak bağırsağı ve midenin bir kısmının alınmasını gerektiren büyük bir ameliyattan kaçınıldı.

Müdahale ve süreç

Karın ağrısı ve pankreas iltihabı şikâyeti ile yapılan endoskopik incelemede Kuru'nun on iki parmak bağırsağında geniş tabanlı polipler tespit edildi. Durum onkoloji konseyinde değerlendirildikten sonra poliplerin çıkarılmasına karar verildi.

Acıbadem Kent Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Serdar Sakin, poliplerin cerrahi yerine endoskopik yöntemle alınabileceğini belirtti. Müdahale, gastroenteroloji uzmanları Prof. Dr. Yusuf Serdar Sakin ve Prof. Dr. Ferdane Pirinççi Sapmaz tarafından yapıldı; işlem 4,5 saat sürdü ve polipler tamamen çıkarıldı.

İşlem sonrası Kuru bir gün içinde ağızdan beslenmeye başladı ve kısa sürede normal yaşamına döndü.

"Üçüncü boşluk endoskopisi" ile ameliyatsız tedavi

Prof. Dr. Sakin, endoskopik cihazlardaki gelişmeler sayesinde erken evre mide ve bağırsak lezyonlarının ameliyatsız tedavi edilebildiğini vurguladı. Sakin, "Üçüncü boşluk endoskopisi olarak kabul edilen bu yöntemle kanserleşme potansiyeli taşıyan birçok tümörü cerrahiye gerek kalmadan çıkarabiliyoruz" dedi.

Prof. Dr. Sakin, hastanın patoloji sonuçlarında kanser öncülü hücrelerin gözlendiğini; bu hücrelerin çıkarıldığını ve takibin sürdürüldüğünü ifade etti.

Uzman uyarısı: 45 yaşından itibaren kolonoskopi

Erken tanının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Sakin, mide-bağırsak şikâyeti olanların vakit kaybetmeden uzmana başvurması gerektiğini belirtti. Ayrıca, kanser tarama programlarında yer alan 45 yaşından itibaren kolonoskopi taramasının, şikâyet olmasa bile yaptırılması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Sakin, kalın bağırsak kanserinin dünyada sık görülen ve yüksek ölüme neden olan kanser türlerinden olduğunu, Sağlık Bakanlığı verilerine göre dünya genelinde yıllık yaklaşık 2 milyona yakın yeni tanı konulduğunu ve yılda 903 bin kişinin bu nedenle hayatını kaybettiğini, ülkemizde ise yılda 20 binden fazla yeni kolon kanseri tanısı konduğunu hatırlattı. Endoskopi ve kolonoskopi işlemlerinin artık anestezi altında gerçekleştirildiğini de ekledi.

Hastanın duyguları

Tedavi sonrası sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Mertcan Kuru, şiddetli ağrıların ardından ameliyatsız bir yöntemle tedavi edildiği için rahatladığını söyledi. Kuru, "Çektiğim onca ağrıdan sonra kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Kısa sürede işime ve normal hayatıma döndüm. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

PROF. DR. YUSUF SERDAR SAKİN VE MERTCAN KURU