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MSB 5. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü Öğrencilere Kapılarını Açtı

Yerli Malı Haftası kapsamında 100 lise öğrencisi MSB 5. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 09:11
MSB 5. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü Öğrencilere Kapılarını Açtı

MSB 5. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde Yerli Malı Haftası Etkinliği

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü, Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikle kapılarını öğrencilerine açtı. Başkentteki çeşitli liselerden gelen 100 öğrenci, savunma sanayi ürünlerinin bakım ve onarım süreçlerini yerinde görme fırsatı buldu.

Etkinlikte Sunum ve Konser

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde yer alan sabit kanat ve döner kanat hava araçlarının yanında diğer özel kuruluşların helikopter ve uçaklarının bakımını üstlenen fabrikada gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün tanıtım filmi izletildi. Ayrıca Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Sunumların ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, öğrenciler için bir konser verdi. Etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri de, öğrencilere komutanlar eşliğinde fabrikada bakım ve onarımları yakından inceleme fırsatının sunulmasıydı.

Yerli ve Milli Üretime Vurgu

ASFAT İş Geliştirme Direktörlüğü Personeli Yıldırım Arslan, fabrikanın temel misyonunun TSK'nın envanterindeki sistemlerin bakım, onarım ve yenileştirme işlemleri olduğunu belirtti. "Milli Savunma Bakanlığı olarak, yerli katkıyı en üst seviyeye çıkarmak en önemli hedefimiz" diyerek, yerli ve milli ürünlerin önemine dikkat çekti.

Etkinliğin Yerli Malı Haftası'na denk gelmesinin anlamlı olduğunu vurgulayan Arslan, "Burada çocuklarımıza hava platformlarını tanıtarak onların bu konudaki farkındalığını artırmayı amaçladık" diye ekledi.

Öğrencilerden Duygusal Yorumlar

Fabrikayı ziyaret eden öğrencilerden Ahmet Kadir Becer, "Yerli Malı Haftası nedeniyle yerli üretim savunma araçlarını gördük, inşallah ileride bu alanda daha fazla projede görev alırız. Ülkemizin teknoloji düzeyi beni duygulandırdı" şeklinde düşüncelerini paylaştı.

Yakup Kasım Seyhan da, "Meslek lisesinde makine bölümü okuyorum. Hedefim, makineci asker olarak devletime hizmet etmek" dedi. Ziyaretin kendisi için öğretici olduğunu belirten Ramazan Arda Atak ise, "Burada çalışmak istiyorum, böyle güzel yerlere gelmek için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Teşekkür Belgeleri ve Hatıra Fotoğrafları

Etkinliğe katılan öğrencilere, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy ile ASFAT Genel Müdürü Behcet Karataş tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi ve hatıra fotoğrafları çekildi.

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