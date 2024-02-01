MSB'den F-16 alım açıklaması: F-16 tedarikinin koşula bağlı olduğu haberleri asılsızdır

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında başta ABD ile onay sürecinde olunan F-16 alımı olmak üzere birçok önemli konuya değindi.

Açıklamalarında TSK'nın terörle mücadelede kararlı olduğunu vurgulayan Aktürk, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda son bir haftada 63 teröristin öldürüldüğünü, 2023 yılının başından bu yana öldürülen terörist sayısının 2 bin 541 olduğunu bildirdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının 40 yeni F-16 Blok-70 alımı, 79 adet F-16'nın modernizasyonu ve bunların mühimmat, malzeme ve teçhizatları talebinin ABD Kongresindeki onay süreci 26 Ocak'ta başladığını hatırlatan Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığının "Yerli Motorlu Vuran Aracı", "Zırhlı Tanksavar Aracı" ve "Taktik İHA Sistemi" alımlarının muayene ve kabul işlemlerinin bittiğini belirtti.

Aktürk F-16'ların son durumu hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda 40 yeni F-16 Blok-70'in tedariki, mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatları içeren talebimizin ABD kongresindeki onay süreci 26 Ocak'ta başlamıştır.

Teklif ve kabul mektupları tarafımıza ulaştığında takvim üzerinde çalışmalara başlanacak ve böylece projelerin maliyeti de net olarak ifade edilebilecektir. Talep edilen mühimmat istekleri harekat ihtiyaçları, envanter durumu ve teknik gereklilikler göz önüne alınarak detaylı bir çalışma sonucunda yapılmıştır. Bazı Yunanistan kaynaklı haber sitelerinde iddia edildiğinin aksine F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şarta bağlı değildir."

Aktürk Eurofighter Typhoon talebi üzerine gelen soruya ise talebin devam ettiğini Konsorsiyum ülkeleri arasında yer alan Almanya'dan konuya pozitif bir yaklaşım sergileyeceğinin beklendiğini ifade etti. Öte yandan görüşmelerin de hız kesemeden devam ettiği vurgulandı.