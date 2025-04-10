MSB'den Kritik Uyarı: İsrail'in Batı Şeria'daki Yerleşim Faaliyetleri Barışı Tehdit Ediyor

İsrail'in Yerleşim Faaliyetleri ve Saldırılar Tepki Topluyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine devam etmesinin yanı sıra, bölge ülkelerine yönelik saldırılarının durmamasının bölgemizin istikrar ve barışına ciddi zarar verdiği konusunda önemli bir uyarıda bulundu.

Bölge İstikrarı Tehdit Altında

MSB, yaptığı açıklamada, bu tür saldırıların sadece bölgedeki gerginliği artırmakla kalmayıp, aynı zamanda barış ortamını da tehdit ettiğine dikkat çekti. Yasa dışı yerleşimlerin ve sürekli saldırıların, uluslararası normlara aykırı olduğu ve Filistin halkının haklarını ihlal ettiğini vurguladı.

Konuya Dikkat Çekmek Gerekiyor

Bu açıklamalar, uluslararası kamuoyunun dikkatini bir kez daha İsrail'in politikalarına çekmiş olup, bölgede kalıcı bir barış için adımlar atılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.