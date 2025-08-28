MSB: Suriye İşbirliği ve Harp Okulları Ortak Mezuniyet Töreni

MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı

Toplantının genel değerlendirmesi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık, toplantıda Suriye politikaları, Marmara Denizi'ndeki kurtarma çalışmaları ve MSÜ Harp Okulları mezuniyet töreniyle ilgili ayrıntıları paylaştı.

Marmara Denizi'nde kurtarma çalışmaları

Bakanlık kaynakları, Marmara Denizi'nin 68 metre derinliğinde tespit edilen iş insanı Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen naaşın çıkarılmasına ilişkin soruları da yanıtladı. Açıklamada, TCG Işın kurtarma gemisinin bölgede çalışmalara başladığı ve naaşın yukarı çıkarılabilmesi için hassas bir çalışma yürütüldüğünü belirttiler.

Suriye'de durum ve eğitim işbirliği

Bakanlık, Suriye ile ilgili sorular üzerine şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruyan, bölücü unsurlara geçit vermeyen merkezi bir yönetim modeliyle istikrara kavuşacağına inanmaktadır. Suriye hükümeti ülkedeki her türlü etnik ve mezhepsel gruba eşit mesafede yaklaşma niyetiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Suriye'nin istikrarı, Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılıdır ve bu doğrultuda atılan her adım bölge barışına katkı sağlamaktadır. 13 Ağustos 2025 tarihinde Suriye ile imzalanan 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' çerçevesinde, Suriye Silahlı Kuvvetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri devam etmektedir. Bu kapsamda, Suriye'nin talepleri doğrultusunda kurulması planlanan eğitim merkezleriyle ilgili olarak Türkiye gereken katkıyı sağlayacaktır. Türkiye, Suriye hükümetinin kendi birlik ve bütünlüğünü korumak için alacağı her türlü tedbire destek verecektir."

MSÜ Harp Okulları Mezuniyet Töreni

Bakanlık, bu yıl MSÜ Harp Okulları'ndan mezun olacak teğmenler için neden törenin Kara Harp Okulu'nda ortak olarak icra edileceğine dair soruları da yanıtladı. Açıklamada, medyada ve sosyal medyada yer alan spekülasyonlara dikkat çekilerek kararın Cumhurbaşkanı'nın yurt dışı seyahati nedeniyle alındığı belirtildi.

Yetkililer, mezun ve törende görevli askeri öğrencilerin 17 Ağustos 2025 tarihinde Kara Harp Okulu'na katıldıklarını; 18-29 Ağustos tarihleri arasında planlanan provaların tören saatinde icra edildiğini ifade etti. Ayrıca provalar sonrasında ihtiyaç ve taleplere göre öğrencilere 19.00-23.30 saatleri arasında günlük izin verildiği, isteyenlerin dışarı çıkabildiği veya okulda kalabildiği aktarıldı. Provaların 28 Ağustos'ta sonlandırılması ve teğmenlerin 30 Ağustos'a kadar okuldan uzaklaştırılmaması, 29 Ağustos günü genel provaların yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Kara Harp Okulu tören alanının 4 bin olan kapasitesinin yapılan genişletme çalışmalarıyla 6 bine çıkarıldığı, Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu'ndan toplam 1405 askeri öğrenci mezun olacağından her mezun için dört aile ferdi kontenjanı ayrıldığı bildirildi. Davetlilerin girişlerinin hızlı ve güvenli olması amacıyla kimlik bilgilerinin sisteme yüklendiği ve barkod sisteminin kullanılacağı, tören sonrası teğmenlerin aileleriyle buluşma alanlarının planlandığı, posterlerle işaretlendiği, ailelere ikram sağlanacağı ve cep telefonlarının toplanacağına dair iddiaların doğru olmadığı vurgulandı.

Sonuç olarak, ortak tören nedeniyle yapılan düzenlemelerle ilgili yanlış ve eksik bilgilerin kamuoyunu yanıltma amaçlı olduğu ve TSK'nın itibarını zedelemeye yönelik paylaşımlar içerdiği belirtildi.

