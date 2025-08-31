DOLAR
MSÜ Deniz Astsubay MYO 135'inci Dönem Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni

MSÜ Deniz Astsubay MYO 135'inci Dönem Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Şehit Deniz Kurmay Kıdemli Albay B. Hüsnü Dizdar tören alanında gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 23:14
MSÜ Deniz Astsubay MYO 135'inci Dönem Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni

MSÜ Deniz Astsubay MYO 135'inci Dönem Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni

Tören Detayları

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (MYO) Komutanlığı'nın 135'inci Dönem Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Şehit Deniz Kurmay Kıdemli Albay B. Hüsnü Dizdar tören alanında gerçekleştirildi.

Tören, mezunların diplomalarını aldığı ve devir teslim töreninin gerçekleştiği anlamlı bir program olarak düzenlendi.

Törene Katılanlar

Milli Savunma Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda törende; Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Yalova Valisi Hülya Kaya ile Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı'nın yer aldığı bildirildi.

Katılımcılar ve mezunlar arasında gerçekleştirilen tören, MSÜ Deniz Astsubay MYO'nun geleneksel ritüellerinden biri olarak kayda geçti.

